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İçişleri Bakanlığı, Pasaport İşlemlerinde Yeni Uygulamayı Başlattı: Islak İmza ve Mühür Devri Kapandı

İçişleri Bakanlığı, Pasaport İşlemlerinde Yeni Uygulamayı Başlattı: Islak İmza ve Mühür Devri Kapandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 07:59
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İçişleri Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport başvurularında yepyeni bir döneme imza atarak geleneksel mühür ve ıslak imza şartını tamamen ortadan kaldırdı. Hayata geçirilen elektronik talep formu uygulaması sayesinde evrak doğrulama işlemleri anlık olarak yapılıyor, günlerce süren bekleyişler saniyeler içinde tamamlanıyor.

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Hususi ve hizmet damgalı olarak bilinen yeşil ve gri pasaportları almak isteyen kamu çalışanları için başvuru süreci baştan aşağı yenilendi.

Hususi ve hizmet damgalı olarak bilinen yeşil ve gri pasaportları almak isteyen kamu çalışanları için başvuru süreci baştan aşağı yenilendi.

İçişleri Bakanlığı'nın teknolojik altyapı çalışmaları sonucunda, pasaport işlemlerindeki bürokrasi yükü hafifletilerek tamamen dijital bir sisteme geçiş yapıldı. Artık başvuru süreçleri çok daha pratik, hızlı ve güvenli bir şekilde ilerliyor.

Geçmişteki uygulamada, pasaport hakkı kazanan personelin talep formları kendi kurumları tarafından basılı evrak olarak hazırlanmak zorundaydı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu evrak trafiği rafa kalktı. Hak sahiplerinin kurumları tarafından hazırlanan belgeler, artık elektronik imza ve dijital onay kalkanıyla doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) gönderiliyor.

Sistemin sunduğu en büyük avantaj ise zaman tasarrufu. Nüfus müdürlüklerine giden formların sistem üzerinden eş zamanlı doğrulanabilmesi sayesinde, eskiden sıkça karşılaşılan eksik veya hatalı evrak kaynaklı gecikmeler tarihe karıştı. İşlemlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşların gişelerde bekleme süresi de minimum seviyeye indirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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