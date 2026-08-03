İçişleri Bakanlığı, Pasaport İşlemlerinde Yeni Uygulamayı Başlattı: Islak İmza ve Mühür Devri Kapandı

İçişleri Bakanlığı'nın teknolojik altyapı çalışmaları sonucunda, pasaport işlemlerindeki bürokrasi yükü hafifletilerek tamamen dijital bir sisteme geçiş yapıldı. Artık başvuru süreçleri çok daha pratik, hızlı ve güvenli bir şekilde ilerliyor.

Geçmişteki uygulamada, pasaport hakkı kazanan personelin talep formları kendi kurumları tarafından basılı evrak olarak hazırlanmak zorundaydı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu evrak trafiği rafa kalktı. Hak sahiplerinin kurumları tarafından hazırlanan belgeler, artık elektronik imza ve dijital onay kalkanıyla doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) gönderiliyor.

Sistemin sunduğu en büyük avantaj ise zaman tasarrufu. Nüfus müdürlüklerine giden formların sistem üzerinden eş zamanlı doğrulanabilmesi sayesinde, eskiden sıkça karşılaşılan eksik veya hatalı evrak kaynaklı gecikmeler tarihe karıştı. İşlemlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşların gişelerde bekleme süresi de minimum seviyeye indirildi.