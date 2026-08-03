İçişleri Bakanlığı, Pasaport İşlemlerinde Yeni Uygulamayı Başlattı: Islak İmza ve Mühür Devri Kapandı
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İçişleri Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport başvurularında yepyeni bir döneme imza atarak geleneksel mühür ve ıslak imza şartını tamamen ortadan kaldırdı. Hayata geçirilen elektronik talep formu uygulaması sayesinde evrak doğrulama işlemleri anlık olarak yapılıyor, günlerce süren bekleyişler saniyeler içinde tamamlanıyor.
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Hususi ve hizmet damgalı olarak bilinen yeşil ve gri pasaportları almak isteyen kamu çalışanları için başvuru süreci baştan aşağı yenilendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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