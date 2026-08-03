article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Altından Bile Daha Değerli! Bilim İnsanları, Dünyanın En Karmaşık Mineralini Keşfetti

Altından Bile Daha Değerli! Bilim İnsanları, Dünyanın En Karmaşık Mineralini Keşfetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 08:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rus bilim insanları, Kola Yarımadası'nda daha önce eşi benzeri görülmemiş ve altından bile daha kıymetli yeni bir mineral türü keşfetti. 'Kola ashcroftine' adı verilen ve karmaşık yapısıyla bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bu gizemli taşın sadece bir milimetrelik kaplaması bile servet değerinde.

Kaynak: https://www.borsaningundemi.com/haber...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rusya'nın zorlu coğrafyası Kola Yarımadası, dünya piyasalarında altını bile gölgede bırakacak eşsiz bir yeraltı zenginliğine ev sahipliği yapıyor.

Rusya'nın zorlu coğrafyası Kola Yarımadası, dünya piyasalarında altını bile gölgede bırakacak eşsiz bir yeraltı zenginliğine ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki Khibiny masifi içinde yer alan Kirovsky madeninde yürütülen derin kazı çalışmalarında, bugüne dek literatürde hiç yer almamış yepyeni bir mineral gün yüzüne çıkarıldı. Kaya yüzeyinde oluşturduğu incecik bir kaplama tabakasının milimetresinin 145 dolar gibi astronomik bir fiyata alıcı bulabileceği hesaplanan bu yeni taş, hem devasa ekonomik değeriyle hem de şaşırtıcı kimyasal özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Rusya Bilimler Akademisi Kola Bilim Merkezi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve A.E. Fersman Mineraloji Müzesi'nin ortaklaşa yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda bilim dünyasına 'Kola ashcroftine' adıyla tanıtılan bu keşif, sıradan bir madenden çok daha fazlasını ifade ediyor. Araştırmacılar, içinde barındırdığı inanılmaz element çeşitliliği yüzünden bu yeni türü yeryüzünün gizli kimya arşivi olarak nitelendiriyor. İtriyum gibi son derece nadir bulunan ve sanayide kritik öneme sahip toprak elementlerini silisyum, potasyum ve sodyumla aynı bünyede buluşturan mineral, modern bilimin tanıdığı en karmaşık kristal dizilimlerinden birine sahip.

Normal şartlar altında oldukça narin, şeffaf ve pembemsi bir renge sahip olan klasik ashcroftine taşının izlerine daha önce sadece Kanada, Grönland ve İtalya gibi bölgelerde rastlanmıştı. Ancak Rusya'nın kuzeyinde ortaya çıkarılan bu yepyeni versiyon; formülüne eklenen manganez, flor ve kalsiyum sayesinde bilinen diğer tüm akrabalarından tamamen ayrışıyor.

Uzmanlar, böylesine karmaşık ve zengin bir yapının ancak Khibiny masifinin sunduğu o çok özel, nadir jeokimyasal şartlar altında pişerek oluşabileceğini vurguluyor. Halihazırda dünyanın en büyük nefelin ve apatit rezervlerini de bağrında taşıyan bu eşsiz bölgenin, önümüzdeki yıllarda bilim insanlarına paha biçilemez yeni mineraller sunmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın