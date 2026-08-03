Altından Bile Daha Değerli! Bilim İnsanları, Dünyanın En Karmaşık Mineralini Keşfetti
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Kaynak: https://www.borsaningundemi.com/haber...
Rus bilim insanları, Kola Yarımadası'nda daha önce eşi benzeri görülmemiş ve altından bile daha kıymetli yeni bir mineral türü keşfetti. 'Kola ashcroftine' adı verilen ve karmaşık yapısıyla bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bu gizemli taşın sadece bir milimetrelik kaplaması bile servet değerinde.
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Rusya'nın zorlu coğrafyası Kola Yarımadası, dünya piyasalarında altını bile gölgede bırakacak eşsiz bir yeraltı zenginliğine ev sahipliği yapıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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