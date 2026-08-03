Altından Bile Daha Değerli! Bilim İnsanları, Dünyanın En Karmaşık Mineralini Keşfetti

Bölgedeki Khibiny masifi içinde yer alan Kirovsky madeninde yürütülen derin kazı çalışmalarında, bugüne dek literatürde hiç yer almamış yepyeni bir mineral gün yüzüne çıkarıldı. Kaya yüzeyinde oluşturduğu incecik bir kaplama tabakasının milimetresinin 145 dolar gibi astronomik bir fiyata alıcı bulabileceği hesaplanan bu yeni taş, hem devasa ekonomik değeriyle hem de şaşırtıcı kimyasal özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Rusya Bilimler Akademisi Kola Bilim Merkezi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve A.E. Fersman Mineraloji Müzesi'nin ortaklaşa yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda bilim dünyasına 'Kola ashcroftine' adıyla tanıtılan bu keşif, sıradan bir madenden çok daha fazlasını ifade ediyor. Araştırmacılar, içinde barındırdığı inanılmaz element çeşitliliği yüzünden bu yeni türü yeryüzünün gizli kimya arşivi olarak nitelendiriyor. İtriyum gibi son derece nadir bulunan ve sanayide kritik öneme sahip toprak elementlerini silisyum, potasyum ve sodyumla aynı bünyede buluşturan mineral, modern bilimin tanıdığı en karmaşık kristal dizilimlerinden birine sahip.

Normal şartlar altında oldukça narin, şeffaf ve pembemsi bir renge sahip olan klasik ashcroftine taşının izlerine daha önce sadece Kanada, Grönland ve İtalya gibi bölgelerde rastlanmıştı. Ancak Rusya'nın kuzeyinde ortaya çıkarılan bu yepyeni versiyon; formülüne eklenen manganez, flor ve kalsiyum sayesinde bilinen diğer tüm akrabalarından tamamen ayrışıyor.

Uzmanlar, böylesine karmaşık ve zengin bir yapının ancak Khibiny masifinin sunduğu o çok özel, nadir jeokimyasal şartlar altında pişerek oluşabileceğini vurguluyor. Halihazırda dünyanın en büyük nefelin ve apatit rezervlerini de bağrında taşıyan bu eşsiz bölgenin, önümüzdeki yıllarda bilim insanlarına paha biçilemez yeni mineraller sunmaya devam edeceği tahmin ediliyor.