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İlker Ayrık'tan Üzen Haber: Kaza Geçirdi, Kaburgaları Hasar Gördü, Tedavi Sürecinde de Zatürre Oldu!

İlker Ayrık'tan Üzen Haber: Kaza Geçirdi, Kaburgaları Hasar Gördü, Tedavi Sürecinde de Zatürre Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 08:44
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Sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, evinde geçirdiği görünmez kaza sonucu kaburgalarını zedeledikten hemen sonra zatürreye yakalandığını duyurdu. Üst üste yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ünlü ismin ağustos ayındaki tüm gösterileri ileri bir tarihe ertelendi.

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Islak zemine çıplak ayakla basan İlker Ayrık düşerek 2 kaburgasını çatlattı, bir kaburgasını da kırdı.

Islak zemine çıplak ayakla basan İlker Ayrık düşerek 2 kaburgasını çatlattı, bir kaburgasını da kırdı.

Başarılı sunucu ve oyuncu İlker Ayrık son dönemde sık sık Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe geçirdiği hayatla gündeme geliyordu. İlker Ayrık'tan üzen haber geldi. Ünlü sunucunun gösterileri tek tek iptal edildi. İlker Ayrık kaza geçirdiğini açıklayarak sağlık durumuna dair detaylı bilgi verdi.

İlker Ayrık paylaşımında şunları yazdı:

'23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse...

Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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