İlker Ayrık'tan Üzen Haber: Kaza Geçirdi, Kaburgaları Hasar Gördü, Tedavi Sürecinde de Zatürre Oldu!
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Sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, evinde geçirdiği görünmez kaza sonucu kaburgalarını zedeledikten hemen sonra zatürreye yakalandığını duyurdu. Üst üste yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ünlü ismin ağustos ayındaki tüm gösterileri ileri bir tarihe ertelendi.
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Islak zemine çıplak ayakla basan İlker Ayrık düşerek 2 kaburgasını çatlattı, bir kaburgasını da kırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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