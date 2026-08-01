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A101 CarrefourSA'yı Satın Aldı: Sabancı Holding Resmen Çekildi

A101 CarrefourSA'yı Satın Aldı: Sabancı Holding Resmen Çekildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 08:56
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Dev satın alma sürecinde imzalar atıldı. A101, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden CarrefourSA'yı satın aldı. CarrefourSA'nın hisselerinin  yüzde 89,28’inin, Aydın Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık’a (A101) devri için gereken tüm yasal süreçler onaylandı. Devirle birlikte Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun hissesi kalmadı.

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A101 resmen CarrefourSA’yı satın aldı.

A101 resmen CarrefourSA’yı satın aldı.

CarrefourSA’nın hisselerinin yüzde 89,28’i Aydın Grup’a devredildi. Aydın Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık'a (A101) devir gerçekleşti. 

Şirketten yapılan açıklamada CarrefourSA’nın Aydın Grup’a devrine ilişkin Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onayları tamamlandı. Devirle birlikte CarrefourSA'da Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun hissesi kalmadı. Sabancı Holding’in yüzde 57,12'lik payları hem de Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16 tüm payları A101 grubuna geçti.

Sabancı Holding satışa dair şu açıklamayı yapmıştı:

'Söz konusu Sözleşme uyarınca, Carrefoursa'nın 325.000.000 ABD Doları olarak belirlenen toplam şirket değeri esas alınarak hesaplanacak nihai hisse değeri, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden yapılacak kapanış düzeltmelerine tabi olacaktır.'

A101 ve Carrefour birleşecek mi?

A101 ve Carrefour birleşecek mi?

CarrefourSA ve A101'in bu devirle birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Şirketten yapılan açıklamada iki perakende zinciri birleşmeyecek. Devirle birlikte iki zincir, Aydın Grup'a bağlı Yeni Mağazacılık bünyesi altında faaliyet gösterecek. Ancak CarrefourSA ve A101, farklı yönetim yapıları altında, kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde hizmet verecek.

Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, yeni yatırımla birlikte şirketin finansal yapısının sağlamlaşacağını kaydetti. Bostan, mağaza deneyimi, tedarikçi ilişkileri ve finansman odaklı yeni bir süreç hedeflediklerini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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