A101 CarrefourSA'yı Satın Aldı: Sabancı Holding Resmen Çekildi
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Dev satın alma sürecinde imzalar atıldı. A101, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden CarrefourSA'yı satın aldı. CarrefourSA'nın hisselerinin yüzde 89,28’inin, Aydın Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık’a (A101) devri için gereken tüm yasal süreçler onaylandı. Devirle birlikte Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun hissesi kalmadı.
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A101 resmen CarrefourSA’yı satın aldı.
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A101 ve Carrefour birleşecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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