A101 CarrefourSA'yı Satın Aldı: Sabancı Holding Resmen Çekildi

CarrefourSA ve A101'in bu devirle birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Şirketten yapılan açıklamada iki perakende zinciri birleşmeyecek. Devirle birlikte iki zincir, Aydın Grup'a bağlı Yeni Mağazacılık bünyesi altında faaliyet gösterecek. Ancak CarrefourSA ve A101, farklı yönetim yapıları altında, kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde hizmet verecek.

Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, yeni yatırımla birlikte şirketin finansal yapısının sağlamlaşacağını kaydetti. Bostan, mağaza deneyimi, tedarikçi ilişkileri ve finansman odaklı yeni bir süreç hedeflediklerini belirtti.