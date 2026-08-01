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Ankara-İstanbul Arası 4 Saatin Altına İnecek: Tarih Belli Oldu

Ankara-İstanbul Arası 4 Saatin Altına İnecek: Tarih Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 09:50
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Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı kısaltacak dev projede sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasının 4 saatin altına düşeceğini açıkladı. Öte yandan Bakan Uraloğlu, Doğançay Ripajı-2 Projesi sona erdiğinde 23 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya düşeceğini vurguladı.

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Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmaları devam ediyor.

Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, 2009’da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşın yolculuk ettiğini paylaştı. 

Bakan Uraloğlu, 'Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla 20'nin üzerinde şehre hizmet ediyor. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi birçok hattımızda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Ankara-İstanbul arası 4 saatin altına inecek. Tarih belli oldu.

Ankara-İstanbul arası 4 saatin altına inecek. Tarih belli oldu.

Doğançay Ripajı-2 çalışmasına da değinen Bakan Uraloğlu, bu etabın tamamlanmasıyla birlikte 23 dakika süren yolculuğun sadece 4 dakikaya ineceğini kaydetti. 

Ankara-İstanbul arasının 4 saatin altına ineceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Uraloğlu, 'Buraları bitirdiğimizde hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşmış olacağız. Böylece 30 dakikalık kısalma süresiyle Ankara-İstanbul arasındaki süreyi 4 saatin altına indirmiş olacağız' dedi.

Uraloğlu, 2027’nin ilk yarısında projenin biteceğini kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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