Ankara-İstanbul Arası 4 Saatin Altına İnecek: Tarih Belli Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, 2009’da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşın yolculuk ettiğini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, 'Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla 20'nin üzerinde şehre hizmet ediyor. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi birçok hattımızda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.