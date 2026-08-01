Ankara-İstanbul Arası 4 Saatin Altına İnecek: Tarih Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı kısaltacak dev projede sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasının 4 saatin altına düşeceğini açıkladı. Öte yandan Bakan Uraloğlu, Doğançay Ripajı-2 Projesi sona erdiğinde 23 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya düşeceğini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmaları devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara-İstanbul arası 4 saatin altına inecek. Tarih belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın