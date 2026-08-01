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Evin Senin Hakkında Ne Söylüyor?

etiket Evin Senin Hakkında Ne Söylüyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.08.2026 - 10:01
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Evin evin güzel evin… Ama acaba o güzel evin senin hakkında neler söylüyor? Çünkü ev dediğin yer sadece yaşadığın yer değil; huylarının, zevklerinin ve küçük takıntılarının sessiz tanığı.

Hazırsan evine şöyle bir bakıyoruz ve onun senin hakkında ne anlattığını söylüyoruz! 🏡✨

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1. İlk sorumuzla testi açıyoruz! Evinde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanıyorsun?

2. Tam şu an evine ansızın biri gelse, ona hangi cümleyi kurardın?

3. Evin dağınıkken bile kendi içinde bir düzeni olduğunu düşüyor musun?

4. Evde konforuna düşkünlük seviyen kaç? Puanla!

5. Temizlik modun açıldığında evde ilk hangi bölgeye operasyon çekersin?

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6. Film izlemek için hangisi sana daha çok uyar?

7. Diyelim ki tatile çıktın… Evi özleme hızın ne durumda olur?

8. Son olarak, evinin dekorayonunda bu renklerden hangisini tercih edersin?

"Sen en çok benimle kendin oluyorsun!"

Ben senin evinim ve açıkçası seni en filtresiz halinle en iyi ben tanıyorum. Dışarıda güçlü, sakin ya da kontrollü görünebilirsin ama kapıdan içeri girince omuzların düşüyor, biraz kendine geliyorsun. Benim koltuğumda dağılıyor, mutfağımda küçük mutluluklar buluyor, odanda dünyadan kısa süreliğine uzaklaşıyorsun. Senin için ev sadece eşyaların durduğu bir yer değil; toparlandığın, dinlendiğin ve kimseye bir şey kanıtlamak zorunda kalmadığın alan. Bazen dağınık olabilirim, bazen fazla sessiz, bazen de tam ihtiyacın olan gibi sıcak… Ama şunu bil: Sen en çok burada kendin oluyorsun, benimle kendini buluyorsun!

Tatlı bir kaosla yaşıyoruz!

Ben senin evinim ve kabul edelim, seninle hayat hiç sıkıcı değil. Bazen bir şeyler olması gereken yerde durmaz, bazen bir köşede yarım kalmış planlar birikir, bazen de “sonra toplarım” dediğin şeylerle küçük bir sergi açılır. Ama bu dağınıklık soğuk ya da rahatsız edici değil; daha çok senin hareketli kafanın, enerjinin ve sürekli bir şeylere yetişmeye çalışmanın izi gibi. Bende hiç yapay bir kusursuzluk yok, onun yerine yaşanmışlık var. Bize gelen biri “aman hiçbir şeye dokunmayayım” diye gerilmez; aksine burada gerçek bir hayat olduğunu hisseder. Kısacası sen biraz kaotik olabilirsin ama bana hikaye, hareket ve samimiyet katıyorsun.

Seninle mutluyum!

Ben senin evinim ve şunu söyleyeyim: Sen beni sadece yaşadığın yer olarak görmüyorsun, resmen kendi küçük dünyana çevirmişsin. Hangi köşede rahat ettiğini, hangi eşyadan vazgeçemediğini, hangi battaniyenin modunu düzelttiğini ben çok iyi biliyorum. Dışarıda herkesin temposuna uyum sağlayabilirsin ama eve geldiğinde biraz kontrol sende olsun istiyorsun. Çünkü burada kimseye açıklama yapmak, iyi görünmek ya da kendini toparlamış gibi davranmak zorunda değilsin. Bende zevkin, alışkanlıkların, küçük takıntıların ve “buna kimse karışmasın” dediğin alanların var. Kısacası sen bende sadece dinlenmiyorsun; kendine ait, sıcak ve güvenli bir dünya kuruyorsun.

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miray soysal
miray soysal
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