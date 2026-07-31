Dün Yakalanarak Gözaltına Alınan Cem Küçük Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Tutuklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti. Kararın ardından düzenlenen operasyonla Küçük'ün gözaltına alındığı bildirilmişti.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Küçük gece saatlerinde tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savcılık işlemleri sona erdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevk yazısında Cem Küçük'ün dile getirdiği iki haber gündeme geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın