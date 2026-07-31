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Dün Yakalanarak Gözaltına Alınan Cem Küçük Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Tutuklandı

Dün Yakalanarak Gözaltına Alınan Cem Küçük Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 18:00
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti. Kararın ardından düzenlenen operasyonla Küçük'ün gözaltına alındığı bildirilmişti.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Küçük gece saatlerinde tutuklandı.

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Savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılık işlemleri sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Küçük, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Cem Küçük, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Küçük'ün tutuklanmasına karar verdi.

Sevk yazısında Cem Küçük'ün dile getirdiği iki haber gündeme geldi.

Sevk yazısında Cem Küçük'ün dile getirdiği iki haber gündeme geldi.

Savcılığın sevk yazısında, Cem Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptığı öne sürüldü. Yazıda, Küçük'ün tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında 'Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı.' ifadelerini kullanarak gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı iddiasına yer verildi.

Sevk yazısında ayrıca, Küçük'ün başka bir canlı yayında 'Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var.' sözlerini dile getirdiği, bu açıklamanın da yanlış bilgiyi alenen yayma kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Yazıda, Küçük'ün daha sonra söz konusu haberlerle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı da aktarıldı.

Savcılık, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun unsurlarını oluşturduğunu ifade etti. Sevk yazısında, kuvvetli suç şüphesinin ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu belirtilerek, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak Küçük'ün tutuklanması talep edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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