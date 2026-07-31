Dün Yakalanarak Gözaltına Alınan Cem Küçük Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Tutuklandı

Savcılığın sevk yazısında, Cem Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptığı öne sürüldü. Yazıda, Küçük'ün tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında 'Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı.' ifadelerini kullanarak gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı iddiasına yer verildi.

Sevk yazısında ayrıca, Küçük'ün başka bir canlı yayında 'Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var.' sözlerini dile getirdiği, bu açıklamanın da yanlış bilgiyi alenen yayma kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Yazıda, Küçük'ün daha sonra söz konusu haberlerle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı da aktarıldı.

Savcılık, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun unsurlarını oluşturduğunu ifade etti. Sevk yazısında, kuvvetli suç şüphesinin ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu belirtilerek, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak Küçük'ün tutuklanması talep edildi.