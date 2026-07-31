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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İstediği Rafael Leao İçin Milan İstediği Ücreti Belirledi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İstediği Rafael Leao İçin Milan İstediği Ücreti Belirledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.08.2026 - 00:53
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Rafael Leao'nun geleceğine ilişkin transfer gündemi hareketliliğini koruyor. İtalya basınında yer alan son haberlere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli yıldız için Milan'ın bonservis beklentisi ve oyuncunun transfer konusundaki tavrı belli oldu.

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Milan'ın kararını verdiği iddia edildi.

Milan'ın kararını verdiği iddia edildi.

Rafael Leao'nun transferiyle ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde bulunan Portekizli yıldız hakkında İtalya basınından yeni bir haber geldi. Yapılan haberde, Leao'nun geleceğine ilişkin önemli bir gelişmenin yaşandığı öne sürüldü.

60 milyon Euro istiyorlar.

60 milyon Euro istiyorlar.

İtalya'nın Tuttosport gazetesinin haberine göre, Milan, Rafael Leao'nun bonservisini 60 milyon avro olarak belirledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Portekizli yıldızla ilgilendiği belirtilirken, İtalyan ekibinin bonservis konusunda geri adım atmaması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı öne sürüldü.

Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Milan'ın bu tutumunda değişiklik olmasını beklediği, ancak iki kulübün de bonservis bedelini artıracak yeni bir teklif sunmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye'den gelen ilginin transferle sonuçlanmaması ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden resmi bir teklif gelmemesi halinde Rafael Leao'nun sözleşme süresi boyunca Milan'da kalmasının güçlü bir ihtimal olduğu aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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