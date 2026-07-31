Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İstediği Rafael Leao İçin Milan İstediği Ücreti Belirledi
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Rafael Leao'nun geleceğine ilişkin transfer gündemi hareketliliğini koruyor. İtalya basınında yer alan son haberlere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli yıldız için Milan'ın bonservis beklentisi ve oyuncunun transfer konusundaki tavrı belli oldu.
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Milan'ın kararını verdiği iddia edildi.
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60 milyon Euro istiyorlar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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