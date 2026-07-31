Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İstediği Rafael Leao İçin Milan İstediği Ücreti Belirledi

İtalya'nın Tuttosport gazetesinin haberine göre, Milan, Rafael Leao'nun bonservisini 60 milyon avro olarak belirledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Portekizli yıldızla ilgilendiği belirtilirken, İtalyan ekibinin bonservis konusunda geri adım atmaması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı öne sürüldü.

Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Milan'ın bu tutumunda değişiklik olmasını beklediği, ancak iki kulübün de bonservis bedelini artıracak yeni bir teklif sunmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye'den gelen ilginin transferle sonuçlanmaması ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden resmi bir teklif gelmemesi halinde Rafael Leao'nun sözleşme süresi boyunca Milan'da kalmasının güçlü bir ihtimal olduğu aktarıldı.