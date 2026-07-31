Ankara'nın Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Yeni Parti'ye Yaptığı Bağış İade Edildi

Melih Gökçek, banka sisteminin 1 liranın altındaki para transferlerine izin vermemesi nedeniyle Yeni Parti'nin hesabına 1 lira 3 kuruş gönderdiğini söyledi. Paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür halktan para isteyince dayanamadım. Ben de yardıma karar verdim. Ve Yeni Parti'ye yani Özgür Özel'e ben de yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı... Ama banka bir liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum...

Özgür benim yardımımı lütfen dikkatli kullan...

Parayı çarçur etmeyin...

Bir de paraya Veli Ağbaba'yı dokundurtmayın... Cebine atar diye korkuyorum...'

Gökçek, paylaşımının sonunda ise sosyal medya kullanıcılarına 'Yardımımı nasıl buldunuz?' sorusunu yöneltti.