Ankara'nın Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Yeni Parti'ye Yaptığı Bağış İade Edildi
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Yeni Parti'nin başlattığı bağış kampanyasına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de destek verdi. Gökçek'in parti hesabına gönderdiği 1 lira 3 kuruşluk bağış sosyal medyada gündem olurken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Günaydın, söz konusu bağışın iade edildiğini dekont paylaşarak açıkladı.
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Başkanlığının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Gökçek, Yeni Parti'nin bağış çağrısına da yorumlarıyla katıldı.
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Parası Yeni Parti tarafından iade edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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