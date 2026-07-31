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Ankara'nın Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Yeni Parti'ye Yaptığı Bağış İade Edildi

Ankara'nın Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Yeni Parti'ye Yaptığı Bağış İade Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 17:44
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Yeni Parti'nin başlattığı bağış kampanyasına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de destek verdi. Gökçek'in parti hesabına gönderdiği 1 lira 3 kuruşluk bağış sosyal medyada gündem olurken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Günaydın, söz konusu bağışın iade edildiğini dekont paylaşarak açıkladı.

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Başkanlığının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Gökçek, Yeni Parti'nin bağış çağrısına da yorumlarıyla katıldı.

Başkanlığının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Gökçek, Yeni Parti'nin bağış çağrısına da yorumlarıyla katıldı.

Melih Gökçek, banka sisteminin 1 liranın altındaki para transferlerine izin vermemesi nedeniyle Yeni Parti'nin hesabına 1 lira 3 kuruş gönderdiğini söyledi. Paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür halktan para isteyince dayanamadım. Ben de yardıma karar verdim. Ve Yeni Parti'ye yani Özgür Özel'e ben de yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı... Ama banka bir liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum...

Özgür benim yardımımı lütfen dikkatli kullan...

Parayı çarçur etmeyin...

Bir de paraya Veli Ağbaba'yı dokundurtmayın... Cebine atar diye korkuyorum...'

Gökçek, paylaşımının sonunda ise sosyal medya kullanıcılarına 'Yardımımı nasıl buldunuz?' sorusunu yöneltti.

Parası Yeni Parti tarafından iade edildi.

Parası Yeni Parti tarafından iade edildi.

Melih Gökçek'in paylaşımına Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'dan dekontlu yanıt geldi. Günaydın, Gökçek'in gönderdiği 1 lira 3 kuruşun hesabına iade edildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İ. Melih Gökçek’in 1,03 TL’lik gönderisini merciine aynen iade ettik.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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