Türkiye'yi Oscar'da Temsil Edecek Aday Adayı Film Belli Oldu
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Türkiye'nin Oscar yolculuğunda ülkeyi temsil edecek film belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema sektörü temsilcilerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda, En İyi Uluslararası Film dalında Türkiye adına yarışacak yapım resmen açıklandı.
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"Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi komite tarafından seçildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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