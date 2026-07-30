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Türkiye'yi Oscar'da Temsil Edecek Aday Adayı Film Belli Oldu

Türkiye'yi Oscar'da Temsil Edecek Aday Adayı Film Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 00:13
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Türkiye'nin Oscar yolculuğunda ülkeyi temsil edecek film belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema sektörü temsilcilerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda, En İyi Uluslararası Film dalında Türkiye adına yarışacak yapım resmen açıklandı.

Kaynak - Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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"Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi komite tarafından seçildi.

"Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi komite tarafından seçildi.

Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisindeki Oscar adayı netleşti. Sinema meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi'nin yaptığı değerlendirme sonucunda, 17 film arasından yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' oy çokluğuyla Türkiye'nin resmi adayı seçildi.

Başrollerini Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran'ın paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Dilan Düzgüner, Ceren Taşçı, Ahmed Esmer, Baran Can Eraslan, Nasreddin Meshed ve Ahmet el-Ali de yer alıyor.

Filmde ne anlatılıyor?

Filmde ne anlatılıyor?

'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi', emekli mühendis Refik'in, Suriyeli bakıcısı Nesrin'e çocuklarıyla birlikte Avrupa'ya kaçabilmesi için para vermesiyle başlayan olayları konu alıyor. Kurban Bayramı öncesinde ailesini ağırlamaya hazırlanan Refik'in planları, Nesrin'in çocuklarını geride bırakarak ortadan kaybolmasıyla altüst oluyor.

Hikâyede, iflas eden süt ürünleri tüccarı oğlu İhsan'ın babasını hayvan çiftliği kurma fikrine maddi destek vermeye ikna etme çabası ile akademik kariyerini geride bırakıp Almanya'ya taşınmayı planlayan kızı Nalan'ın uzun bir aradan sonra bayram için baba evine dönüşü de aile içindeki gerilimleri ve yüzleşmeleri derinleştiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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