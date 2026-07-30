Türkiye'yi Oscar'da Temsil Edecek Aday Adayı Film Belli Oldu

'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi', emekli mühendis Refik'in, Suriyeli bakıcısı Nesrin'e çocuklarıyla birlikte Avrupa'ya kaçabilmesi için para vermesiyle başlayan olayları konu alıyor. Kurban Bayramı öncesinde ailesini ağırlamaya hazırlanan Refik'in planları, Nesrin'in çocuklarını geride bırakarak ortadan kaybolmasıyla altüst oluyor.

Hikâyede, iflas eden süt ürünleri tüccarı oğlu İhsan'ın babasını hayvan çiftliği kurma fikrine maddi destek vermeye ikna etme çabası ile akademik kariyerini geride bırakıp Almanya'ya taşınmayı planlayan kızı Nalan'ın uzun bir aradan sonra bayram için baba evine dönüşü de aile içindeki gerilimleri ve yüzleşmeleri derinleştiriyor.