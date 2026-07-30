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Özel İtalyan Lisesi'nde 10 Öğretmeni İşten Çıkaran Okul Müdürü 'Persona Non Grata' İlan Edildi

Özel İtalyan Lisesi'nde 10 Öğretmeni İşten Çıkaran Okul Müdürü 'Persona Non Grata' İlan Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 00:36
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Özel İtalyan Lisesi'nde grevin ardından 10 öğretmenin işten çıkarılmasıyla başlayan kriz yeni bir boyut kazandı. Yaşanan gelişmeler sonrası Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro'nun görevine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son verildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kararıyla Finocchiaro'nun 'persona non grata' (istenmeyen kişi) ilan edildiği bildirildi.

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MEB ve Dışişleri Bakanlığı'ndan art arda kararlar geldi.

MEB ve Dışişleri Bakanlığı'ndan art arda kararlar geldi.

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlerin 123 gün süren grevinin ardından yaşanan kriz büyüdü. Grev sürecinin ardından öğretmenlerin işten çıkarılmasıyla devam eden gelişmeler kapsamında, Tez-Koop-İş'in açıklamasına göre Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro ile Müdür Yardımcısı Nida İntiba'nın yöneticilik yetkileri önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kaldırıldı.

Sürecin ilerleyen aşamasında ise MEB'in talebi doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı, Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro hakkında diplomatik yaptırım kararı aldı. Finocchiaro'nun 'persona non grata' (istenmeyen kişi) ilan edildiği, bu kapsamda idari statüsünün tanınmadığı ve Türkiye'den ayrılmasının istendiği bildirildi.

"10 öğretmen derhal göreve iade edilmeli"

"10 öğretmen derhal göreve iade edilmeli"

Tez-Koop-İş, alınan kararın Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi kapsamında bir devletin uygulayabileceği en ağır diplomatik yaptırımlardan biri olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu adımın anayasal düzene, iş hukukuna ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na aykırı uygulamalara karşı atıldığı ifade edildi.

Sendika, yaşanan sürecin kişilerin uyruğundan kaynaklanmadığını vurgulayarak, asıl sorunun sendikal haklara ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iç hukukuna saygı gösterilmemesi olduğunu kaydetti.

Tez-Koop-İş, talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Sendikanın öne çıkan talepleri şöyle sıralandı:

- Haksız gerekçelerle işten çıkarılan 10 öğretmenin vakit kaybetmeden görevlerine ve sınıflarına iade edilmesi, yeni işten çıkarmaların durdurulması.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gözetiminde imzalanan resmi protokolün eksiksiz uygulanması, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alınması.

- Okulda öğretmenlerin maruz kaldığını belirttiği mobbing, tecrit ve psikolojik baskı uygulamalarına son verilerek, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamının yeniden oluşturulması.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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