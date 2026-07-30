Özel İtalyan Lisesi'nde 10 Öğretmeni İşten Çıkaran Okul Müdürü 'Persona Non Grata' İlan Edildi

Tez-Koop-İş, alınan kararın Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi kapsamında bir devletin uygulayabileceği en ağır diplomatik yaptırımlardan biri olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu adımın anayasal düzene, iş hukukuna ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na aykırı uygulamalara karşı atıldığı ifade edildi.

Sendika, yaşanan sürecin kişilerin uyruğundan kaynaklanmadığını vurgulayarak, asıl sorunun sendikal haklara ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iç hukukuna saygı gösterilmemesi olduğunu kaydetti.

Tez-Koop-İş, talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Sendikanın öne çıkan talepleri şöyle sıralandı:

- Haksız gerekçelerle işten çıkarılan 10 öğretmenin vakit kaybetmeden görevlerine ve sınıflarına iade edilmesi, yeni işten çıkarmaların durdurulması.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gözetiminde imzalanan resmi protokolün eksiksiz uygulanması, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alınması.

- Okulda öğretmenlerin maruz kaldığını belirttiği mobbing, tecrit ve psikolojik baskı uygulamalarına son verilerek, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamının yeniden oluşturulması.