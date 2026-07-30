Özel İtalyan Lisesi'nde 10 Öğretmeni İşten Çıkaran Okul Müdürü 'Persona Non Grata' İlan Edildi
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Özel İtalyan Lisesi'nde grevin ardından 10 öğretmenin işten çıkarılmasıyla başlayan kriz yeni bir boyut kazandı. Yaşanan gelişmeler sonrası Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro'nun görevine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son verildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kararıyla Finocchiaro'nun 'persona non grata' (istenmeyen kişi) ilan edildiği bildirildi.
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MEB ve Dışişleri Bakanlığı'ndan art arda kararlar geldi.
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"10 öğretmen derhal göreve iade edilmeli"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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