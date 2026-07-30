AHBAP Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklamalar Devam Ediyor: Operasyonu Başlatan İsim de Tutuklandı

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, soruşturmanın 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından AHBAP Derneği adına toplanan bağışların kullanımına odaklandığı belirtildi. Yazıda, dernekle mal ve hizmet alımı için sözleşme yapan şirketlerin yetkilileri ile gerçekleştirilen harcamaların incelendiği, ayrıca Haluk Levent'in edindiği taşınmazlar ve bu taşınmazların üçüncü kişilere devrine ilişkin işlemlerin de araştırıldığı ifade edildi.

Sevk yazısında, söz konusu taşınmaz devirlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile alım-satım işlemlerinde rayiç bedelin üzerinde veya altında işlem yapılıp yapılmadığının soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu ve delil durumu ile suçun niteliğini gerekçe göstererek 7 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.