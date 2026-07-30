AHBAP Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklamalar Devam Ediyor: Operasyonu Başlatan İsim de Tutuklandı
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AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent hakkında şikâyette bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında yer aldığı 7 kişi tutuklandı.
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7 kişi daha tutuklandı.
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Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı.
Başaran ifadesinde Haluk Levent'le ilgili iddialarda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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