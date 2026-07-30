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AHBAP Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklamalar Devam Ediyor: Operasyonu Başlatan İsim de Tutuklandı

AHBAP Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklamalar Devam Ediyor: Operasyonu Başlatan İsim de Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 22:51
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AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent hakkında şikâyette bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında yer aldığı 7 kişi tutuklandı.

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7 kişi daha tutuklandı.

7 kişi daha tutuklandı.

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 7 şüpheli tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Sulh ceza hakimliği, iş insanı Hüseyin Başaran ile Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verirken; Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı.

Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı.

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, soruşturmanın 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından AHBAP Derneği adına toplanan bağışların kullanımına odaklandığı belirtildi. Yazıda, dernekle mal ve hizmet alımı için sözleşme yapan şirketlerin yetkilileri ile gerçekleştirilen harcamaların incelendiği, ayrıca Haluk Levent'in edindiği taşınmazlar ve bu taşınmazların üçüncü kişilere devrine ilişkin işlemlerin de araştırıldığı ifade edildi.

Sevk yazısında, söz konusu taşınmaz devirlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile alım-satım işlemlerinde rayiç bedelin üzerinde veya altında işlem yapılıp yapılmadığının soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu ve delil durumu ile suçun niteliğini gerekçe göstererek 7 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Başaran ifadesinde Haluk Levent'le ilgili iddialarda bulundu.

Başaran ifadesinde Haluk Levent'le ilgili iddialarda bulundu.

Şüpheli Hüseyin Başaran, savcılık ifadesinde Haluk Levent'in kendisine ABD'deki bir iş insanına tekne satabileceklerini söylediğini ve bu satıştan komisyon alacağını ifade ettiğini öne sürdü. Başaran ayrıca, Haluk Levent'in kendi özel jetini satın almak istediğini, bu nedenle bir satış protokolü imzaladıklarını ancak işlemin hiçbir zaman gerçekleşmediğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda dört ana başlıkta inceleme yürütüldüğünü açıkladı. Buna göre, AHBAP Derneği'nin konut ve konteyner alımları, Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar, dernek adına düzenlenen çeklerin dolaşımı ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler mercek altına alındı. Bu kapsamda 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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