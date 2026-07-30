Binlerce Kişinin Beklediği Öğrenci Affı Meclisten Geçti: Bazı Kişiler İkinci Kez Aftan Yararlaancak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenci affının kapsamı genişletildi. Buna göre, daha önce üniversite affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de ikinci kez aftan faydalanarak öğrenimlerine devam edebilecek.