Binlerce Kişinin Beklediği Öğrenci Affı Meclisten Geçti: Bazı Kişiler İkinci Kez Aftan Yararlaancak
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenci affının kapsamı genişletildi. Buna göre, daha önce üniversite affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de ikinci kez aftan faydalanarak öğrenimlerine devam edebilecek.
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Öğrenci affı meclisten geçti.
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Önceki aftan yararlanıp faydalanamayanlar da kapsama alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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