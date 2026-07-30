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Binlerce Kişinin Beklediği Öğrenci Affı Meclisten Geçti: Bazı Kişiler İkinci Kez Aftan Yararlaancak

Binlerce Kişinin Beklediği Öğrenci Affı Meclisten Geçti: Bazı Kişiler İkinci Kez Aftan Yararlaancak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 23:30
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenci affının kapsamı genişletildi. Buna göre, daha önce üniversite affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de ikinci kez aftan faydalanarak öğrenimlerine devam edebilecek.

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Öğrenci affı meclisten geçti.

Öğrenci affı meclisten geçti.

TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenci affını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle, hazırlık sınıfı dahil ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken disiplin cezası dışındaki nedenlerle ilişiği kesilen ve daha önce öğrenci affından yararlanmayanlar, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Önceki aftan yararlanıp faydalanamayanlar da kapsama alındı.

Önceki aftan yararlanıp faydalanamayanlar da kapsama alındı.

Düzenlemeyle birlikte, 2022 yılında çıkarılan öğrenci affından yararlanmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de yeniden af kapsamına dahil edildi. Böylece bu kişiler, üniversite affından ikinci kez yararlanarak öğrenimlerine devam etme hakkı elde edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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