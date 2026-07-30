Oyuncu Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi'nde 'Yılın Tezi' Ödülünü Kazandı

Son Yaz dizisindeki Naz Yaman karakteriyle geniş kitlelerce tanınan, ardından Kara Tahta ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarda rol alan Yasemin Yazıcı, akademik alanda önemli bir başarıya imza attı. Uzun süredir oyuncu Onur Tuna ile birlikte olan ünlü isim, yoğun çalışma temposuna rağmen yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

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