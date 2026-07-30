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Oyuncu Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi'nde 'Yılın Tezi' Ödülünü Kazandı

Oyuncu Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi'nde 'Yılın Tezi' Ödülünü Kazandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 22:35
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Son Yaz dizisindeki Naz Yaman karakteriyle geniş kitlelerce tanınan, ardından Kara Tahta ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarda rol alan Yasemin Yazıcı, akademik alanda önemli bir başarıya imza attı. Uzun süredir oyuncu Onur Tuna ile birlikte olan ünlü isim, yoğun çalışma temposuna rağmen yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

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Başarılı oyuncunun hazırladığı çalışma Liverpool Üniversitesi tarafından yılın tezi seçildi.

Başarılı oyuncunun hazırladığı çalışma Liverpool Üniversitesi tarafından yılın tezi seçildi.

İngiltere'de bulunan Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı bitiren Yazıcı, eğitimini 'distinction' (üstün başarı) derecesiyle sonlandırdı. Başarılı oyuncunun kaleme aldığı tez çalışması, kurum tarafından 'Dissertation of the Year 2026' (2026 Yılın Tezi) ödülüne layık görüldü.

Zorlu süreci sosyal medyada paylaşan genç oyuncu yaşadığı gururu dile getirdi.

Zorlu süreci sosyal medyada paylaşan genç oyuncu yaşadığı gururu dile getirdi.

Ekran çalışmaları ile akademik takvimi eş zamanlı yürüten Yazıcı, meşakkatli dönemi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktardı. Süreç boyunca gösterdiği azme dikkat çeken oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Sayısız uykusuz gece, son teslim tarihleri, tez düzeltmeleri, dizi-film setleri, tükenmişlik ve yetersizlik hissi... Ama sonunda psikoloji yüksek lisansı, ‘distinction’, ‘Yılın Tezi’ ödülü. İyi ki pes etmemişim.'

Sanat dünyasının tanınan isimleri yayınlanan paylaşımın altına tebrik mesajları yağdırdı.

Sanat dünyasının tanınan isimleri yayınlanan paylaşımın altına tebrik mesajları yağdırdı.

Yazıcı'nın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hande Subaşı, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Belçim Bilgin, Sıla Türkoğlu, Ayça Ayşin Turan, Sinan Tuzcu ve İbrahim Selim gibi birçok ünlü isim, yayınladıkları tebrik mesajlarıyla meslektaşlarının başarısını kutladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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