Oyuncu Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi'nde 'Yılın Tezi' Ödülünü Kazandı
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Son Yaz dizisindeki Naz Yaman karakteriyle geniş kitlelerce tanınan, ardından Kara Tahta ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarda rol alan Yasemin Yazıcı, akademik alanda önemli bir başarıya imza attı. Uzun süredir oyuncu Onur Tuna ile birlikte olan ünlü isim, yoğun çalışma temposuna rağmen yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.
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Başarılı oyuncunun hazırladığı çalışma Liverpool Üniversitesi tarafından yılın tezi seçildi.
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Zorlu süreci sosyal medyada paylaşan genç oyuncu yaşadığı gururu dile getirdi.
Sanat dünyasının tanınan isimleri yayınlanan paylaşımın altına tebrik mesajları yağdırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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