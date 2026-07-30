Beşiktaş, 1-0'ın Rövanşında Danimarka'da da Hata Yapmadı: Midtjylland 0-2 Beşiktaş
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Midtjylland ile karşı karşıya gelen Beşiktaş sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu.
İlk maçta Orkun Kökçü'nün şık golü ve kaçan birçok gol pozisyonuyla göz dolduran siyah beyazlılar deplasmanda da skoru koruyacak oyunu oynadı. Rakip ataklarında Nübel ve savunmanın başarılı müdahaleleri göz doldururken, Beşiktaş da yine hücumda istediği ritmi bulmakta zorlandı.
Ancak rakibin 10 kişi kalmasının ardından Italiano'nun müdahaleleriyle maç Beşiktaş'a geldi ve siyah beyazlılar üst tura yükseldi.
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İlk yarı kora kor bir mücadele vardı.
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İkinci yarı bambaşka Beşiktaş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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