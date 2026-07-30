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Beşiktaş, 1-0'ın Rövanşında Danimarka'da da Hata Yapmadı: Midtjylland 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş, 1-0'ın Rövanşında Danimarka'da da Hata Yapmadı: Midtjylland 0-2 Beşiktaş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 21:52
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Midtjylland ile karşı karşıya gelen Beşiktaş sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu. 

İlk maçta Orkun Kökçü'nün şık golü ve kaçan birçok gol pozisyonuyla göz dolduran siyah beyazlılar deplasmanda da skoru koruyacak oyunu oynadı. Rakip ataklarında Nübel ve savunmanın başarılı müdahaleleri göz doldururken, Beşiktaş da yine hücumda istediği ritmi bulmakta zorlandı. 

Ancak rakibin 10 kişi kalmasının ardından Italiano'nun müdahaleleriyle maç Beşiktaş'a geldi ve siyah beyazlılar üst tura yükseldi.

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İlk yarı kora kor bir mücadele vardı.

İlk yarı kora kor bir mücadele vardı.

Rakip Midtjylland'ın daha hazır bir takım olarak başladığı eşleşmede fiziksel olarak daha güçlü taraf olması dikkat çekmişti. 

İlk maçta Orkun Kökçü'nün şık golü turun kapısını aralarken Danimarka'daki ilk yarı ise hayli sert geçti. 

Beşiktaş hem savunma hem de hücumda bu sertliğe karşılık vermeyi başarırken devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarı bambaşka Beşiktaş.

İkinci yarı bambaşka Beşiktaş.

44. dakikada sarı kart gören Erlic, 53. dakikada da yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Vincenzo Italiano'nun oyuna ilk müdahalesi 69. dakikada geldi. Cerny'nin yerine Rashica'yı oyuna alan İtalyan teknik direktör bunun karşılığını da saniyeler içinde aldı ve Rashica, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 

Oyuna ağırlığını tamamen koyan Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı ve kaptan Orkun Kökçü penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

Beşiktaş toplamda 3-0'lık skorla üst tura çıkmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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