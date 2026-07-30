Beşiktaş, 1-0'ın Rövanşında Danimarka'da da Hata Yapmadı: Midtjylland 0-2 Beşiktaş

Rakip Midtjylland'ın daha hazır bir takım olarak başladığı eşleşmede fiziksel olarak daha güçlü taraf olması dikkat çekmişti.

İlk maçta Orkun Kökçü'nün şık golü turun kapısını aralarken Danimarka'daki ilk yarı ise hayli sert geçti.

Beşiktaş hem savunma hem de hücumda bu sertliğe karşılık vermeyi başarırken devre 0-0 sona erdi.