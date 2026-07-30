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Ariana Grande'nin Son Hali Hayranlarını Endişelendirdi!

Ariana Grande'nin Son Hali Hayranlarını Endişelendirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.07.2026 - 21:29
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Ariana Grande, bu kez genç bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir zayıflığıyla konuşulan dünyaca ünlü şarkıcının son hali, hayranlarını yeniden endişelendirdi. Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medyada peş peşe yorumlar gelirken, birçok kişi Ariana Grande'nin iyi olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Henüz çocuk yaşlarda sahneyle tanışan Ariana Grande, ilk olarak Broadway müzikalleriyle dikkat çekti.

Henüz çocuk yaşlarda sahneyle tanışan Ariana Grande, ilk olarak Broadway müzikalleriyle dikkat çekti.

Ancak dünya onu 2009 yılında, yalnızca 16 yaşındayken Nickelodeon'da yayınlanan Victorious dizisindeki 'Cat Valentine' karakteriyle tanıdı. Kızıl saçları, sevimli tavırları ve güçlü sesiyle kısa sürede genç kuşağın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Grande, oyunculukta yakaladığı başarının ardından müziğe yönelerek kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.

İlk albümünden itibaren sesinin genişliği ve vokal tekniğiyle müzik otoritelerinden tam not alan Ariana Grande, kısa sürede dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olmayı başardı. 'Problem', 'Break Free', 'One Last Time', 'Dangerous Woman', 'No Tears Left to Cry', '7 Rings', 'thank u, next', 'Positions' ve daha birçok hit şarkısıyla müzik listelerini altüst eden ünlü isim, milyonlarca hayranın kalbini kazandı. Yıllar içinde yalnızca sesiyle değil, sahne performansları, tarzı ve oyunculuk kariyeriyle de pop kültürünün en önemli figürlerinden biri haline geldi.

Kameralar karşısına ilk çıktığı yıllardan bu yana Ariana Grande'nin görünümünde yaşanan değişim, sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Kameralar karşısına ilk çıktığı yıllardan bu yana Ariana Grande'nin görünümünde yaşanan değişim, sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Özellikle yüz hatlarındaki farklılıklar nedeniyle estetik operasyon iddiaları uzun yıllardır gündeme gelirken, Grande bu konuda zaman zaman açıklamalar yaparak hayatı boyunca farklı güzellik anlayışlarını denediğini ve artık kendisini olduğu gibi kabul etmeye çalıştığını dile getirdi.

Son dönemde ise başarılı şarkıcının görünümüne ilişkin tartışmaların odağında yüz hatlarından çok belirgin şekilde incelen fiziği yer alıyor. Özellikle katıldığı davetlerde ve kırmızı halılarda çekilen fotoğraflarının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, bazı kullanıcılar Ariana Grande'nin eskisine kıyasla çok daha zayıf göründüğünü dile getirdi. 

İnternet ortamında bunun nedenine ilişkin çeşitli spekülasyonlar ve popüler zayıflama yöntemlerine dair iddialar ortaya atılsa da, bunların hiçbiri doğrulanmış değil. Grande de bu konuda daha önce yaptığı açıklamalarda insanların dış görünüş üzerinden kesin yargılara varmaması gerektiğini vurgulamış, geçmişte 'sağlıklı' sanılan dönemlerinde aslında fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissetmediğini söyleyerek dış görünüşe göre sağlık değerlendirmesi yapılmasının doğru olmadığını ifade etmişti.

Ariana Grande, bu kez genç bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla yeniden gündeme oturdu.

Ariana Grande, bu kez genç bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla yeniden gündeme oturdu.

Gülümseyerek objektife poz veren ünlü yıldızın görüntüsü kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü bu kez özellikle son döneme kıyasla daha da zayıf göründüğünü öne sürdü.

Fotoğrafın yayılmasının ardından X ve diğer sosyal medya platformlarında 'İyi mi?', 'Umarız her şey yolundadır', 'Çok farklı görünüyor' ve benzeri yorumlar peş peşe geldi. Bazı kullanıcılar ise tek bir kare üzerinden sağlık durumuna ilişkin çıkarım yapmanın doğru olmayacağını savunarak Ariana Grande'ye destek verdi. 

Şarkıcının sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna yapılmış yeni bir açıklama bulunmazken, paylaşılan son kare kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu görüntülerden biri haline geldi. Özellikle hayranlarının önemli bir kısmı, yorumlarında görünümünden çok Ariana Grande'nin iyi olmasını dilediklerini ifade etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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