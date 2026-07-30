Ariana Grande'nin Son Hali Hayranlarını Endişelendirdi!
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Ariana Grande, bu kez genç bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir zayıflığıyla konuşulan dünyaca ünlü şarkıcının son hali, hayranlarını yeniden endişelendirdi. Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medyada peş peşe yorumlar gelirken, birçok kişi Ariana Grande'nin iyi olup olmadığını sorgulamaya başladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Henüz çocuk yaşlarda sahneyle tanışan Ariana Grande, ilk olarak Broadway müzikalleriyle dikkat çekti.
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Kameralar karşısına ilk çıktığı yıllardan bu yana Ariana Grande'nin görünümünde yaşanan değişim, sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
Ariana Grande, bu kez genç bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla yeniden gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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