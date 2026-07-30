Ariana Grande'nin Son Hali Hayranlarını Endişelendirdi!

Ancak dünya onu 2009 yılında, yalnızca 16 yaşındayken Nickelodeon'da yayınlanan Victorious dizisindeki 'Cat Valentine' karakteriyle tanıdı. Kızıl saçları, sevimli tavırları ve güçlü sesiyle kısa sürede genç kuşağın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Grande, oyunculukta yakaladığı başarının ardından müziğe yönelerek kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.

İlk albümünden itibaren sesinin genişliği ve vokal tekniğiyle müzik otoritelerinden tam not alan Ariana Grande, kısa sürede dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olmayı başardı. 'Problem', 'Break Free', 'One Last Time', 'Dangerous Woman', 'No Tears Left to Cry', '7 Rings', 'thank u, next', 'Positions' ve daha birçok hit şarkısıyla müzik listelerini altüst eden ünlü isim, milyonlarca hayranın kalbini kazandı. Yıllar içinde yalnızca sesiyle değil, sahne performansları, tarzı ve oyunculuk kariyeriyle de pop kültürünün en önemli figürlerinden biri haline geldi.