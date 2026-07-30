Evinde Ölü Bulunan MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümündeki İlaç Detayı Herkesi Kahretti!
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MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu 'Kızıl Sakal' lakaplı şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Eşinin ulaşamaması üzerine eve giren jandarma ekiplerinin karşılaştığı acı manzara ve olay yerindeki ilaç detayı sonrası savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: Doğan Can
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Televizyon ekranlarının sevilen yüzü ve MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.
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İhbar üzerine hızla Kilyos'taki adrese intikal eden ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde ünlü şefi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.
Doğan Can'ın haberinin detayları şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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