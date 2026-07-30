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Evinde Ölü Bulunan MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümündeki İlaç Detayı Herkesi Kahretti!

Evinde Ölü Bulunan MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümündeki İlaç Detayı Herkesi Kahretti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 07:20
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MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu 'Kızıl Sakal' lakaplı şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Eşinin ulaşamaması üzerine eve giren jandarma ekiplerinin karşılaştığı acı manzara ve olay yerindeki ilaç detayı sonrası savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Doğan Can 

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Televizyon ekranlarının sevilen yüzü ve MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü ve MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

İzleyicilerin 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanıdığı ünlü şef, İstanbul Kilyos'ta yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, eşi ve çocuğunun Gökçeada'da olduğu sırada, dünden bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alınamamasıyla ortaya çıktı. Eşinin uzun süren endişeli bekleyişi ve ısrarlı aramalarına yanıt alamaması üzerine durum, İstanbul'daki bir aile dostuna bildirildi. Eve giderek zili çalan ancak kapının açılmamasıyla paniğe kapılan arkadaşı, durumu derhal jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hızla Kilyos'taki adrese intikal eden ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde ünlü şefi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine hızla Kilyos'taki adrese intikal eden ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde ünlü şefi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde Eren Kaşıkçı'nın ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek şüpheli ölüm üzerine kapsamlı bir adli soruşturma başlattı. Türk gastronomi ve televizyon dünyasını derinden sarsan bu beklenmedik kaybın kesin nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan detaylı otopsi incelemesinin ardından resmiyet kazanacak.

Doğan Can'ın haberinin detayları şu şekilde:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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