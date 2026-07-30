Evinde Ölü Bulunan MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümündeki İlaç Detayı Herkesi Kahretti!

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde Eren Kaşıkçı'nın ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek şüpheli ölüm üzerine kapsamlı bir adli soruşturma başlattı. Türk gastronomi ve televizyon dünyasını derinden sarsan bu beklenmedik kaybın kesin nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan detaylı otopsi incelemesinin ardından resmiyet kazanacak.