İstanbul'da 3.2 Büyüklüğündeki Depremi Hissedenler Twitter'a Koştu
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İstanbul'da saat 17.43'te Adalar merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü hissedilmeyecek derecede olsa da pek çok İstanbullu sosyal medya hesaplarından tedirginliğini paylaştı. İstanbul'da depremi hissedenler korku ve paniğe kapılırken büyüklüğün 3.2 olduğuna inanmayanlar oldu.
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İstanbul'da deprem mi oldu?
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Depremi hissedenler soluğu X'te aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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