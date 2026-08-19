İstanbul'da 3.2 Büyüklüğündeki Depremi Hissedenler Twitter'a Koştu

İstanbul'da Adalar merkezli altı küçük ölçekte deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 2.3 olarak kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nin son paylaştığı bilgilere göre saat 17.43'te gerçekleşen son deprem 3.2 olarak kayıtlara geçti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Alman Araştırma ekibinden Bohnhoff, 2013 Adalar Fayının 10 km derinden sonra bu tür yoğun mikro depremleri ürettiğini belirtmişti. Fay bu yoğun mikro depremler ile enerji harcıyor olabilir. Şu an panik yapmaya gerek yok' dedi.

İstanbul'da yaşayan pek çok vatandaş depremi hissetti. Depremi hissedenler korku ve paniğe kapılırken soluğu X'te (Twitter) aldı.