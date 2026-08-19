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İstanbul'da 3.2 Büyüklüğündeki Depremi Hissedenler Twitter'a Koştu

İstanbul'da 3.2 Büyüklüğündeki Depremi Hissedenler Twitter'a Koştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 18:16
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İstanbul'da saat 17.43'te Adalar merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü hissedilmeyecek derecede olsa da pek çok İstanbullu sosyal medya hesaplarından tedirginliğini paylaştı. İstanbul'da depremi hissedenler korku ve paniğe kapılırken büyüklüğün 3.2 olduğuna inanmayanlar oldu.

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İstanbul'da deprem mi oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu?

İstanbul'da Adalar merkezli altı küçük ölçekte deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 2.3 olarak kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nin son paylaştığı bilgilere göre saat 17.43'te gerçekleşen son deprem 3.2 olarak kayıtlara geçti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Alman Araştırma ekibinden Bohnhoff, 2013 Adalar Fayının 10 km derinden sonra bu tür yoğun mikro depremleri ürettiğini  belirtmişti. Fay bu yoğun mikro depremler ile enerji harcıyor olabilir. Şu an panik yapmaya gerek yok' dedi.

İstanbul'da yaşayan pek çok vatandaş depremi hissetti. Depremi hissedenler korku ve paniğe kapılırken soluğu X'te (Twitter) aldı.

Depremi hissedenler soluğu X'te aldı:

Depremi hissedenler soluğu X'te aldı:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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