Filistin Milli Takımı ile Konyaspor Dostluk Maçında Karşılaştı
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Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde Filistin Milli Takımı oyuncuları sahaya çıkarak taraftarı selamladı.
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Ayrıca sahanın zeminine barış ve özgürlüğü temsil eden beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemelerinin yer aldığı aldığı pankart serildi.
"Filistinli kardeşlerimize 'Sahipsiz değilsiniz' mesajı veriyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da burada Filistin halkının yanında olunduğunun mesajını verdiklerini söyledi.
Karşılaşma öncesinde stattakilere seslenen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, kentte Filistin Günü dolayısıyla çeşitli programların düzenlendiğini söyledi.
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Tribünlerde açılan pankartlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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