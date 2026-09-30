Filistin Milli Takımı ile Konyaspor Dostluk Maçında Karşılaştı

Konya'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çeşitli programlarının ardından Filsitin Milli Takımı ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiğini anlatan Bak, 'Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Buradan tüm dünyaya mesaj veriyoruz. 'Filistin’in yanındayız, Filistin özgür kalana kadar hep beraber burada mücadele etmeye devam edeceğiz.' diyoruz. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler kürsüsünde söyledi ve her zaman Filistin'in yanında olacağımızı ifade etti.' dedi.

Türkiye'nin her zaman zalimlerin karşısında, mazlumun yanında olduğunu belirten Bakan Bak, sporun ortak bir dil olduğunu vurgulayarak, 'Biz özgür Filistin'in yanındayız. Dün akşam İrlandalı futbolcuların gösterdiği davranış tüm dünyaya bir mesaj. Cristiano Ronaldo da bir mesaj vermişti. Aynı şekilde İskoçya'nın Celtic takımı, İspanya Mili Takımı ve bizim takımlarımız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımlarımız hep birlikte mesaj verdiler. Filistin devleti kurulana kadar mücadele edeceğiz.' diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da maça gelenlere teşekkür etti.

Karşılaşmayı, Konya Valisi İbrahim Akın, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, protokol üyeleri de takip etti.