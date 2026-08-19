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Hem Afrika Hem Basra'dan Geldi: İstanbul İçin Gece 03.00 Uyarısı Yapıldı

Hem Afrika Hem Basra'dan Geldi: İstanbul İçin Gece 03.00 Uyarısı Yapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 16:26
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Türkiye, hem Afrika'dan hem Basra'da gelen kavurucu sıcakların etkisine giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan tahminlere göre sıcaklık, rekor seviyelere ulaşacak. Önümüzdeki 10 gün sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sıcaklıkla beraber nem seviyesinin pik yapacağı saat açıklandı.

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Çifte kavurucu sıcak geldi! Termometreler 45 dereceyi aşacak.

Çifte kavurucu sıcak geldi! Termometreler 45 dereceyi aşacak.

Basra ve Afrika'dan sıcak hava dalgası ülkeye giriş yaptı. Çifte kavurucu dalga Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kritik eşikleri aşacak. Hava tahmin raporlarına göre Güneydoğu Anadolu genelinde termometreler 42 dereceyi geçecek. Aydın'da pazar günü sıcaklığın 45 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının tavan yapacağı bu günlerde kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İstanbul için gece 03.00 uyarısı yapıldı.

İstanbul için gece 03.00 uyarısı yapıldı.

Geçen hafta poyrazın etkisiyle serin günler geçiren İstanbul için gece 03.00 uyarısı yaıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), verilerine göre İstanbul'da bu gece saat 03.00 ile 06.00 arasında nem oranı yüzde 91 seviyelerine kadar tırmanacak. 

İstanbul için 7 günlük hava tahmini:

AKOM verilerine göre, bugünden itibaren artışa geçen sıcaklıkların önümüzdeki hafta salı gününe kadar yükselişini sürdürerek 34 derece bandına yerleşecek. İşte gün gün hava durumu:

  • 19 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık, 33 derece

  • 20 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık, 31 derece

  • 21 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık, 31 derece

  • 22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık, 31 derece

  • 23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık, 32 derece

  • 24 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık, 33 derece

  • 25 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık, 34 derece

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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