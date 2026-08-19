Hem Afrika Hem Basra'dan Geldi: İstanbul İçin Gece 03.00 Uyarısı Yapıldı
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Türkiye, hem Afrika'dan hem Basra'da gelen kavurucu sıcakların etkisine giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan tahminlere göre sıcaklık, rekor seviyelere ulaşacak. Önümüzdeki 10 gün sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sıcaklıkla beraber nem seviyesinin pik yapacağı saat açıklandı.
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Çifte kavurucu sıcak geldi! Termometreler 45 dereceyi aşacak.
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İstanbul için gece 03.00 uyarısı yapıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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