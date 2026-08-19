Hem Afrika Hem Basra'dan Geldi: İstanbul İçin Gece 03.00 Uyarısı Yapıldı

Basra ve Afrika'dan sıcak hava dalgası ülkeye giriş yaptı. Çifte kavurucu dalga Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kritik eşikleri aşacak. Hava tahmin raporlarına göre Güneydoğu Anadolu genelinde termometreler 42 dereceyi geçecek. Aydın'da pazar günü sıcaklığın 45 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının tavan yapacağı bu günlerde kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.