4-1'lik Mağlubiyetin Ardından Arda Güler Sinirlerine Hakim Olamadı
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A Milli Takım'ın Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildiği Uluslar Ligi maçının devre arasında kameralara yansıyan bir an sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Soyunma odasına moral bozukluğuyla ilerleyen Arda Güler, tünele yönelirken Bastoni'nin forma isteğini geri çevirmedi.
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Formasını ilk golü atan Bastoni'ye verdi.
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Arda Güler takımda tribünlerden destek alan tek isimdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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