4-1'lik Mağlubiyetin Ardından Arda Güler Sinirlerine Hakim Olamadı

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan milli takımda Arda Güler, devre arasında soyunma odasına oldukça sinirli bir şekilde ilerledi. Tünele girerken yanına gelen ve İtalya'nın ilk golünü kaydeden Alessandro Bastoni, genç yıldızdan forma değişimi istedi. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Arda Güler, İtalyan stoperi geri çevirmedi ve iki futbolcu formalarını değişerek soyunma odasının yolunu tuttu. Sosyal medyada Sinan Akyüz imzasıyla yayılan görüntüler, kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.