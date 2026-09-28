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4-1'lik Mağlubiyetin Ardından Arda Güler Sinirlerine Hakim Olamadı

4-1'lik Mağlubiyetin Ardından Arda Güler Sinirlerine Hakim Olamadı

Milli Takım arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
29.09.2026 - 00:27
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A Milli Takım'ın Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildiği Uluslar Ligi maçının devre arasında kameralara yansıyan bir an sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Soyunma odasına moral bozukluğuyla ilerleyen Arda Güler, tünele yönelirken Bastoni'nin forma isteğini geri çevirmedi.

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Formasını ilk golü atan Bastoni'ye verdi.

Formasını ilk golü atan Bastoni'ye verdi.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan milli takımda Arda Güler, devre arasında soyunma odasına oldukça sinirli bir şekilde ilerledi. Tünele girerken yanına gelen ve İtalya'nın ilk golünü kaydeden Alessandro Bastoni, genç yıldızdan forma değişimi istedi. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Arda Güler, İtalyan stoperi geri çevirmedi ve iki futbolcu formalarını değişerek soyunma odasının yolunu tuttu. Sosyal medyada Sinan Akyüz imzasıyla yayılan görüntüler, kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.

Arda Güler takımda tribünlerden destek alan tek isimdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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