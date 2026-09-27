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İtalya'dan Türkiye Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Barella Dahil 10 Futbolcu Bursa'ya Gelmiyor

İtalya'dan Türkiye Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Barella Dahil 10 Futbolcu Bursa'ya Gelmiyor

İtalya Milli Takım futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 18:46
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UEFA Uluslar A Ligi'nde 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da A Milli Takım'la karşılaşacak İtalya, aday kadrosundaki 10 futbolcuyu Türkiye'ye getirmeme kararı aldı. İtalya Futbol Federasyonu kararın gerekçesini yazılı bir açıklamayla duyurdu.

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Barella ve Maldini kadroda yok.

Barella ve Maldini kadroda yok.

Türkiye deplasmanında kafilede yer almayacak isimler Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma oldu. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre 33 kişilik aday kadrodan 23 futbolcu Bursa'ya gelirken, geride kalan 10 oyuncu Coverciano'daki milli takım kampında teknik ekipten Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari ve Luca Bossi yönetiminde çalışmalarını sürdürecek.

Mancini yoğun fikstürü düşündü.

Mancini yoğun fikstürü düşündü.

İtalya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Roberto Mancini, Türkiye maçının ardından 2 Ekim'de Paris'te Fransa'yla ve 5 Ekim'de Bologna'da yeniden Türkiye'yle oynanacak karşılaşmaları göz önünde bulundurarak bazı oyuncularını dinlendirmeye karar verdi. Federasyon, Mancini'nin bu kararı yoğun maç takvimine yönelik hazırlık sürecini daha iyi yönetmek ve kadronun tamamının yorucu bir seyahate çıkmasını önlemek için aldığını belirtti.

Zaniolo da kamptan ayrıldı.

Zaniolo da kamptan ayrıldı.

İtalyan ekibinde sakatlığı nedeniyle Türkiye ve Fransa maçlarında forma giyemeyecek olan Nicolo Zaniolo da Mancini'nin onayıyla milli takım kampından ayrıldı. İtalya, gruptaki ilk maçında 25 Eylül'de Roma'da konuk ettiği Belçika'ya 2-0 yenilmişti, Bursa'daki karşılaşma bu nedenle İtalyanlar için ilk puanlarını alma fırsatı olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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