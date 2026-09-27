İtalya'dan Türkiye Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Barella Dahil 10 Futbolcu Bursa'ya Gelmiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
UEFA Uluslar A Ligi'nde 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da A Milli Takım'la karşılaşacak İtalya, aday kadrosundaki 10 futbolcuyu Türkiye'ye getirmeme kararı aldı. İtalya Futbol Federasyonu kararın gerekçesini yazılı bir açıklamayla duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barella ve Maldini kadroda yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mancini yoğun fikstürü düşündü.
Zaniolo da kamptan ayrıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın