İtalya'dan Türkiye Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Barella Dahil 10 Futbolcu Bursa'ya Gelmiyor

İtalya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Roberto Mancini, Türkiye maçının ardından 2 Ekim'de Paris'te Fransa'yla ve 5 Ekim'de Bologna'da yeniden Türkiye'yle oynanacak karşılaşmaları göz önünde bulundurarak bazı oyuncularını dinlendirmeye karar verdi. Federasyon, Mancini'nin bu kararı yoğun maç takvimine yönelik hazırlık sürecini daha iyi yönetmek ve kadronun tamamının yorucu bir seyahate çıkmasını önlemek için aldığını belirtti.