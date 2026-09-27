Dünyaca Ünlü Marka Kocaeli'de Dev Lojistik Tesise Sahip Oluyor
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Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo için Kocaeli'de büyük ölçekli yeni bir lojistik tesis inşa ediliyor. Tesis hizmete girdiğinde şirketin bölgedeki lojistik yapılanması da köklü biçimde değişecek.
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Tesis PepsiCo'ya kiralanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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