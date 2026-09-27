Dünyaca Ünlü Marka Kocaeli'de Dev Lojistik Tesise Sahip Oluyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 46 dönümlük bir alanda yükselen deponun inşaatı mart ayında başladı. Tesisin en dikkat çeken özelliği lojistik kapasitesi olacak, rampalar sayesinde aynı anda 28 tır ya da kamyon yükleme ve boşaltma yapabilecek. D-100 Karayolu ile otoyol bağlantılarına yakın konumu da şirketin dağıtım operasyonlarına önemli bir avantaj sağlayacak. Yeni merkez hizmete girdiğinde PepsiCo'nun çevrede kullandığı diğer depolar kapatılacak ve bölgedeki lojistik operasyonlar tek çatı altında toplanacak.