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Dünyaca Ünlü Marka Kocaeli'de Dev Lojistik Tesise Sahip Oluyor

Dünyaca Ünlü Marka Kocaeli'de Dev Lojistik Tesise Sahip Oluyor

Kocaeli
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 18:43
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Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo için Kocaeli'de büyük ölçekli yeni bir lojistik tesis inşa ediliyor. Tesis hizmete girdiğinde şirketin bölgedeki lojistik yapılanması da köklü biçimde değişecek.

Kaynak - Hisse.net

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Depo Kartepe'de yükseliyor.

Depo Kartepe'de yükseliyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 46 dönümlük bir alanda yükselen deponun inşaatı mart ayında başladı. Tesisin en dikkat çeken özelliği lojistik kapasitesi olacak, rampalar sayesinde aynı anda 28 tır ya da kamyon yükleme ve boşaltma yapabilecek. D-100 Karayolu ile otoyol bağlantılarına yakın konumu da şirketin dağıtım operasyonlarına önemli bir avantaj sağlayacak. Yeni merkez hizmete girdiğinde PepsiCo'nun çevrede kullandığı diğer depolar kapatılacak ve bölgedeki lojistik operasyonlar tek çatı altında toplanacak.

Tesis PepsiCo'ya kiralanacak.

Tesis PepsiCo'ya kiralanacak.

Tesis doğrudan PepsiCo'nun mülkiyetinde olmayacak. Deponun sahibi, Pakmaya'nın da sahibi olan Pak Holding ailesine ait Ece Ticari Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Hizmetleri AŞ olurken, inşaatı Gültaş Endüstriyel İnşaat üstleniyor. Tamamlanan tesisin PepsiCo tarafından uzun süreli kiralanması planlanıyor. İnşaatın 2027'nin ilk aylarında bitmesi, deponun da en geç 2027'nin ilk yarısında PepsiCo'ya teslim edilmesi bekleniyor.

Arazi bir zamanlar floresan fabrikasıydı.

Arazi bir zamanlar floresan fabrikasıydı.

Deponun inşa edildiği arazinin sanayi tarihinde de ayrı bir yeri var. Alanda daha önce Philips ile Tekfen Holding'in 1970'te yerli floresan üretimi için kurduğu Bastaş-Philips fabrikası bulunuyordu. 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören fabrikanın faaliyetleri sona erdi, arazi daha sonra Pak Holding tarafından satın alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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