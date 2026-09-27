2,5 Saatlik Yolu 18 Dakikaya İndirecek Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunda Sona Gelindi
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Otoyolun yüzde 98'i tamamlandı.
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Yaz aylarındaki yolculuk süresi 18 dakikaya inecek.
Otoyol Mersin'in turizm bölgelerini rahatlatacak.
Proje Kalkınma Yolu'na da destek verecek.
Otoyol sonraki etapta Taşucu'ya kadar uzanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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