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2,5 Saatlik Yolu 18 Dakikaya İndirecek Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunda Sona Gelindi

2,5 Saatlik Yolu 18 Dakikaya İndirecek Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunda Sona Gelindi

Mersin Otoyol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 19:30
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Mersin'in yaz aylarında trafiğe teslim olan kıyı şeridinde uzun süredir beklenen otoyol projesinde sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projedeki son durumu ve otoyolun bölgeye getireceği değişiklikleri açıkladı.

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Otoyolun yüzde 98'i tamamlandı.

Otoyolun yüzde 98'i tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolundan oluşan 52 kilometrelik kesimin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Uraloğlu, 'Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak. Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yapım çalışmaları tamamlanma aşamasında. Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık' dedi. Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca iki otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacağını da kaydetti.

Yaz aylarındaki yolculuk süresi 18 dakikaya inecek.

Yaz aylarındaki yolculuk süresi 18 dakikaya inecek.

Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğe önemli ölçüde çözüm getireceğini söyleyen Uraloğlu, 'Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Projenin ekonomik ve çevresel kazanımları da önemli. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız' dedi.

Otoyol Mersin'in turizm bölgelerini rahatlatacak.

Otoyol Mersin'in turizm bölgelerini rahatlatacak.

Uraloğlu, projenin Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacağına dikkat çekti. Mersin'in turizm bölgelerinin işletmedeki Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlanarak kesintisiz ve yüksek standartlı bir ulaşıma kavuşacağını belirten Uraloğlu, 'D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız' dedi. Bakan, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi de kolaylaştıracağını ve bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Proje Kalkınma Yolu'na da destek verecek.

Proje Kalkınma Yolu'na da destek verecek.

Türkiye'nin uluslararası ulaştırma koridorları açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, 'Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına önemli altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz' dedi. Kalkınma Yolu, Irak'taki Basra Körfezi kıyısında inşa edilen Büyük Faw Limanı'nı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlaması planlanan karayolu ve demiryolu koridoru olarak biliniyor.

Otoyol sonraki etapta Taşucu'ya kadar uzanacak.

Otoyol sonraki etapta Taşucu'ya kadar uzanacak.

Uraloğlu, sonraki etapta yapılması planlanan Kızkalesi-Taşucu kesiminin tamamlanmasıyla otoyol bağlantısının Taşucu'ya kadar uzanacağını ve Taşucu Limanı'nın ana karayolu ağına erişiminin güçleneceğini belirtti. Bakan, 'Böylece Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlarken Taşucu Limanı'nın da lojistik sistem içindeki etkinliğini artıracağız. Bölgede yetiştirilen turfanda sebze, meyve ve narenciye başta olmak üzere tarımsal ürünler Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacak. Otoyol, üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri de güçlendirecek' dedi. Açıklamada Kızkalesi-Taşucu kesiminin ne zaman yapılacağına dair bir tarih paylaşılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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