2,5 Saatlik Yolu 18 Dakikaya İndirecek Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunda Sona Gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolundan oluşan 52 kilometrelik kesimin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Uraloğlu, 'Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak. Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yapım çalışmaları tamamlanma aşamasında. Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık' dedi. Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca iki otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacağını da kaydetti.