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15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü Listede: Köprü, Otoyollar İçin 30 Yıllık Özelleştirme Kararı

15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü Listede: Köprü, Otoyollar İçin 30 Yıllık Özelleştirme Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 12:22
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve FSM Köprüsü’nün de dahil olduğu pek çok köprü ve otoyol 30 yıllığına özelleştirildi. Listede yer alan köprü ve otoyollar hangileri?

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Köprü ve otoyollar özelleştirilecek. Özelleştirilen köprü ve otoyollar hangileri?

Köprü ve otoyollar özelleştirilecek. Özelleştirilen köprü ve otoyollar hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre iki otoyolun özelleştirme programına alınmasına ve 2010 yılında programa alınan köprü ve otoyolların özelleştirilmesine karar verildi. Toplamda 2 köprü, 8 otoyol ve 2 çevre yolu özelleştirilecek.

2003 ve 2010 yıllarında alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları çerçevesinde programa dahil edilen hatlar, yeni düzenlemeyle birleştirildi. Bu doğrultuda Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolları ile İstanbul'un iki ana geçiş noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de sürece dahil edildi.

30 yıllığına özelleştirildiler.

30 yıllığına özelleştirildiler.

Özelleştirmenin detayları da netleşti. Kararda, taşınmazların doğrudan mülkiyet devri yöntemi dışında tutulacağı kaydedildi. Süreç; kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya gelir ortaklığı modeli gibi hukuki yöntemlerle yürütülecek. Şartlara göre bu yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada uygulanabilecek.

Sözleşme süresi 30 yıl olarak belirlendi. Tüm özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031 tarihine kadar bitmesi hedefleniyor. Devir işlemleri tamamen sona erene kadar köprü ve otoyolların her türlü bakım, onarım ve işletim sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kalmaya devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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