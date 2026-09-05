15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü Listede: Köprü, Otoyollar İçin 30 Yıllık Özelleştirme Kararı

Özelleştirmenin detayları da netleşti. Kararda, taşınmazların doğrudan mülkiyet devri yöntemi dışında tutulacağı kaydedildi. Süreç; kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya gelir ortaklığı modeli gibi hukuki yöntemlerle yürütülecek. Şartlara göre bu yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada uygulanabilecek.

Sözleşme süresi 30 yıl olarak belirlendi. Tüm özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031 tarihine kadar bitmesi hedefleniyor. Devir işlemleri tamamen sona erene kadar köprü ve otoyolların her türlü bakım, onarım ve işletim sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kalmaya devam edecek.