15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü Listede: Köprü, Otoyollar İçin 30 Yıllık Özelleştirme Kararı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve FSM Köprüsü’nün de dahil olduğu pek çok köprü ve otoyol 30 yıllığına özelleştirildi. Listede yer alan köprü ve otoyollar hangileri?
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Köprü ve otoyollar özelleştirilecek. Özelleştirilen köprü ve otoyollar hangileri?
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30 yıllığına özelleştirildiler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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