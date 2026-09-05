2027 En Düşük Emekli Maaşı İçin İlk Rakam Sızdı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin gözünü çevirdiği Ocak 2027 zam tablosunda ilk rakamlar şekillenmeye başladı. Emekliler '2027 maaş ne kadar olacak?' sorusunu tartışırken Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Murat Bal, 2027 en düşük emekli maaşı için rakam verdi.
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Emekli maaşları için uzmanlardan art arda tahmin geldi.
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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