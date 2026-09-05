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2027 En Düşük Emekli Maaşı İçin İlk Rakam Sızdı

2027 En Düşük Emekli Maaşı İçin İlk Rakam Sızdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 09:53
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin gözünü çevirdiği Ocak 2027 zam tablosunda ilk rakamlar şekillenmeye başladı. Emekliler '2027 maaş ne kadar olacak?' sorusunu tartışırken Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Murat Bal, 2027 en düşük emekli maaşı için rakam verdi.

Kaynak: TGRT Haber/Bengü Sarıkuş

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Emekli maaşları için uzmanlardan art arda tahmin geldi.

Emekli maaşları için uzmanlardan art arda tahmin geldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranının belirlenebilmesi için yılın ikinci yarısına ait kalan dört aylık enflasyon verisinin de açıklanması gerekiyor. SGK uzmanı Murat Bal,  eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜİK verilerinin de tabloya eklenmesiyle altı aylık net orana ulaşılacağını ifade etti. İki aylık verilere göre oluşan yüzde 3,65'lik taban, sonraki ayların enflasyon rakamlarıyla katlanarak artacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Murat Bal, temmuz ayında yapılan son düzenlemeyle taban aylığın 23.552 TL seviyesine çıkarıldığını dile getirdi. Uzman isim en düşük emekli maaşı için senaryoları şöyle sıraladı:

  • %8 oranında bir artış yapılması durumunda: 25.436 TL

  • %9 oranında bir artış yapılması durumunda: 25.672 TL  

  • %10 oranında bir artış yapılması durumunda: 25.907 TL  

  • %12 oranında bir artış yapılması durumunda: 26.376 TL

Murat Bal, 'Dolayısıyla bugünkü verilerle benim en düşük emekli aylığı için beklentim 26.000-27.000 TL civarında' dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

Murat Bal, emekli maaşlarına yapılacak zamma dair tahminini şu sözlerle anlattı:

'Bugünkü tablo üzerinden benim beklentim şu şekilde:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 8-12 zam

  • Memur ve memur emeklileri: Yüzde 7-9 civarında toplam zam

  • En düşük emekli aylığı: 26.000-27.000 TL bandı

Ancak burada henüz dört aylık enflasyon verisinin açıklanmadığını unutmamak gerekiyor. Özellikle eylül ve ekim döneminde aylık enflasyonların yüzde 2’nin üzerinde gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10’un üzerine çıkması şaşırtıcı olmaz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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