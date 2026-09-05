2027 En Düşük Emekli Maaşı İçin İlk Rakam Sızdı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranının belirlenebilmesi için yılın ikinci yarısına ait kalan dört aylık enflasyon verisinin de açıklanması gerekiyor. SGK uzmanı Murat Bal, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜİK verilerinin de tabloya eklenmesiyle altı aylık net orana ulaşılacağını ifade etti. İki aylık verilere göre oluşan yüzde 3,65'lik taban, sonraki ayların enflasyon rakamlarıyla katlanarak artacak.