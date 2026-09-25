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Her Burcun En Çok Yanlış Anlaşılan Özelliği Belli Oldu

Her Burcun En Çok Yanlış Anlaşılan Özelliği Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 15:58
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Koç sert, İkizler tutarsız, Akrep ise sır küpü... Burçlar söz konusu olduğunda hepimizin kafasında hazır kalıplar var. Ruhsal danışman ve motivasyon konuşmacısı Dr. Jai Madaan'a göre ise bu etiketlerin çoğu, yanlış okunmuş güçlü yanlardan ibaret. Yüzeyde kusur gibi görünen davranış, çoğu zaman karşı tarafın henüz anlamadığı bir ihtiyaçtan doğuyor. İşte her burcun en çok yanlış anlaşılan özelliği ve arkasındaki asıl neden...

Kaynak: The Times of India

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Koç burcu: kabalık sanılan şey aslında dobralık

Koç burcu: kabalık sanılan şey aslında dobralık

Koç burcunun lafı dolandırmadan söylemesi, çoğu zaman sabırsızlık ya da kabalık olarak algılanır. Oysa bu tavrın altında duygusal oyunlardan hiç hoşlanmamaları yatar.

Koçlar bir sorunu içlerinde büyütüp küskünlüğe dönüştürmek yerine hemen konuşup kapatmayı tercih eder. Onlar için net olmak, bir ilişkiyi korumanın en kısa yoludur.

Boğa burcu: inatçılığın altında güven ihtiyacı yatıyor

Boğa burcu: inatçılığın altında güven ihtiyacı yatıyor

Boğa denince akla gelen ilk kelime genellikle 'inatçı' olur. Ancak bu direncin kaynağı çoğu zaman istikrar arayışıdır.

Boğalar her değişikliğe karşı değildir; sadece o değişimin gerçekten gerekli olup olmadığını anlamadan adım atmak istemezler. Ayağını sağlam basmadan yola çıkmamak, onların hayattaki temel stratejisidir.

İkizler burcu: tutarsızlık değil, bitmeyen bir merak

İkizler burcu: tutarsızlık değil, bitmeyen bir merak

İkizler burcu sık sık 'Bugün söylediği yarın tutmuyor' eleştirisiyle karşılaşır. Aslında bu değişkenliğin arkasında sürekli yeni bilgi işleyen, meraklı bir zihin vardır.

Farklı bakış açılarını aynı anda taşıyabilmeleri, onları sohbetin en renkli ismi yapar. Fikir değiştirmeleri de çoğu zaman yeni bir şey öğrendiklerinin işaretidir.

Yengeç burcu: hassasiyeti zayıflık değil, güçlü bir sezgi

Yengeç burcu: hassasiyeti zayıflık değil, güçlü bir sezgi

Yengeç burcunun duygusallığı zaman zaman zayıflıkla karıştırılır. Oysa bu hassasiyet, onlara başkalarının kolayca gözden kaçırdığı duygusal dalgalanmaları fark etme yeteneği verir.

Bir odaya girdiğinde havadaki gerginliği ilk sezen genellikle bir Yengeç'tir. Kırılganlık gibi görünen şey, aslında çevresini derinden okuyabilen bir radardır.

Aslan burcu: takdir edilmek onu daha cömert yapıyor

Aslan burcu: takdir edilmek onu daha cömert yapıyor

Aslanların görülme ve beğenilme isteği, çoğu zaman ilgi meraklılığı olarak yorumlanır. Oysa pek çok Aslan için takdir, güçlü bir motivasyon kaynağıdır.

Emeklerinin karşılık bulduğunu hissettiklerinde çevrelerine çok daha fazlasını vermeye başlarlar. Alkışı sevmeleri, cömertliklerini besleyen bir yakıt gibidir.

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Başak burcu: eleştirilerinin arkasında düzeltme isteği var

Başak burcu: eleştirilerinin arkasında düzeltme isteği var

Başak burcu, özellikle sevdiği insanlara karşı fazla analitik ve eleştirel görünebilir. Bu tavrın ardında ise çoğu zaman durumu gerçekten iyileştirme arzusu yatar.

Hata bulmak onlar için bir saldırı değil, yardım etme biçimidir. Başakların dikkat etmesi gereken nokta, bu yardımseverliğin mükemmeliyetçiliğe dönüşmemesidir.

Terazi burcu: kararsızlık sandığınız şey denge arayışı

Terazi burcu: kararsızlık sandığınız şey denge arayışı

Terazi burcu bir karar vermek için diğerlerinden daha uzun süre düşünebilir. Bunun nedeni, meseleye içgüdüsel olarak birden fazla açıdan bakmalarıdır.

Kararsızlık gibi görünen bu süreç, aslında herkes için en adil ve dengeli seçeneği bulma çabasıdır. Teraziler acele ettirildiklerinde değil, tartma fırsatı bulduklarında en doğru kararı verir.

Akrep burcu: sır saklamıyor, güvenini adım adım veriyor

Akrep burcu: sır saklamıyor, güvenini adım adım veriyor

Akrep burcuna yapıştırılan en yaygın etiket 'gizemli' ya da 'ketum' olmaktır. Gerçekte ise Akrepler, herkesin duygusal dünyalarına anında erişim hakkı olduğuna inanmaz.

Güven onlar için bir anda verilen değil, zamanla inşa edilen bir şeydir. Kapıyı bir kez açtıklarında ise ne kadar derin bir bağ kurabildiklerini görmek şaşırtıcıdır.

Yay burcu: yerinde duramaması aslında büyüme ihtiyacı

Yay burcu: yerinde duramaması aslında büyüme ihtiyacı

Yay burcu çoğu zaman bağlanmaktan korkan ya da hiçbir şeyden memnun olmayan biri gibi görülür. Oysa Yayların asıl ihtiyacı büyümek, keşfetmek ve önlerinde yeni bir ihtimal görmektir.

Onları yoran şey değişim değil, durağanlıktır. Hayatları bir noktada sıkışıp kaldığında huzursuzlanmaları da bundandır.

Oğlak burcu: mesafeli duruşunun altında sorumluluk duygusu var

Oğlak burcu: mesafeli duruşunun altında sorumluluk duygusu var

Oğlaklar ilk bakışta soğuk ve mesafeli görünebilir. Bunun temel nedeni, sorumluluklarını içlerinde taşıyıp sessizce yönetmeleridir.

Pratik ve ciddi dış görünüşleri, duygusuz oldukları anlamına gelmez. Oğlaklar sevgisini çoğu zaman sözlerle değil, ihtiyaç duyulan her an orada olarak gösterir.

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Kova burcu: duygusal mesafe değil, önce düşünme ihtiyacı

Kova burcu: duygusal mesafe değil, önce düşünme ihtiyacı

Kova burcu sık sık 'duygusal olarak ulaşılmaz' diye tanımlanır. Oysa Kovalar duygularını işlemeden önce zihinsel bir mesafeye ihtiyaç duyar.

Sevgilerini sürekli duygusal ifadelerle değil; destek, fikir ve sadakatle gösterirler. Zor bir anınızda size en mantıklı çıkış yolunu gösteren kişi büyük ihtimalle bir Kova'dır.

Balık burcu: hayalperestliği en büyük yeteneği

Balık burcu: hayalperestliği en büyük yeteneği

Balık burcu çoğu zaman gerçeklerden kopuk, fazla hayalperest biri olarak tarif edilir. Ancak hayal gücü, Balıkların sahip olduğu en büyük armağanlardan biridir.

İçinde bulundukları anın ötesini görebilmeleri yaratıcılıklarını, empatilerini ve sezgilerini besler. Başkalarının 'imkânsız' dediği yerde bir ihtimal görenler genellikle onlardır.

Dr. Madaan'a göre astroloji, burçlar kalıp yargılara indirgendiğinde kısıtlayıcı hale geliyor; asıl işe yaradığı yer ise insanın kendini gözlemlemesi. Çünkü çoğu zaman bizimle ilgili en çok yanlış anlaşılan özellik, anlaşılıp dengelendiğinde en büyük gücümüze dönüşüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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