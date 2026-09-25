Her Burcun En Çok Yanlış Anlaşılan Özelliği Belli Oldu

Koç burcunun lafı dolandırmadan söylemesi, çoğu zaman sabırsızlık ya da kabalık olarak algılanır. Oysa bu tavrın altında duygusal oyunlardan hiç hoşlanmamaları yatar.

Koçlar bir sorunu içlerinde büyütüp küskünlüğe dönüştürmek yerine hemen konuşup kapatmayı tercih eder. Onlar için net olmak, bir ilişkiyi korumanın en kısa yoludur.