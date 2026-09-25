Her Burcun En Çok Yanlış Anlaşılan Özelliği Belli Oldu
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Koç sert, İkizler tutarsız, Akrep ise sır küpü... Burçlar söz konusu olduğunda hepimizin kafasında hazır kalıplar var. Ruhsal danışman ve motivasyon konuşmacısı Dr. Jai Madaan'a göre ise bu etiketlerin çoğu, yanlış okunmuş güçlü yanlardan ibaret. Yüzeyde kusur gibi görünen davranış, çoğu zaman karşı tarafın henüz anlamadığı bir ihtiyaçtan doğuyor. İşte her burcun en çok yanlış anlaşılan özelliği ve arkasındaki asıl neden...
Kaynak: The Times of India
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Koç burcu: kabalık sanılan şey aslında dobralık
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Boğa burcu: inatçılığın altında güven ihtiyacı yatıyor
İkizler burcu: tutarsızlık değil, bitmeyen bir merak
Yengeç burcu: hassasiyeti zayıflık değil, güçlü bir sezgi
Aslan burcu: takdir edilmek onu daha cömert yapıyor
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Başak burcu: eleştirilerinin arkasında düzeltme isteği var
Terazi burcu: kararsızlık sandığınız şey denge arayışı
Akrep burcu: sır saklamıyor, güvenini adım adım veriyor
Yay burcu: yerinde duramaması aslında büyüme ihtiyacı
Oğlak burcu: mesafeli duruşunun altında sorumluluk duygusu var
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Kova burcu: duygusal mesafe değil, önce düşünme ihtiyacı
Balık burcu: hayalperestliği en büyük yeteneği
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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