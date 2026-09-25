Psikoloji Açıkladı: Burç Yorumunu Okuyup "Bu Tam Ben" Diyorsanız Sebebi Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Günlük burç yorumunu okuyup “Bu kadarı da olmaz, tam beni anlatmış” dediğiniz oluyor mu? Instagram'daki burç videolarından flört uygulamalarındaki burç rozetlerine kadar astroloji artık gündelik sohbetin bir parçası. Psikoloji ise bu “birebir tutma” hissinin yıldızlardan çok zihnimizin çalışma biçimiyle ilgili olduğunu söylüyor. İşin içinde 1949'da yapılmış ünlü bir deney, yaygın bir düşünce yanılgısı ve insanın hikâyelere olan zaafı var.
Kaynak: Elite Daily
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikoloji insanları 12 kalıba değil, beş temel özelliğe göre değerlendiriyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkese aynı yorumu verdi, öğrenciler 5 üzerinden 4,26 puanla “beni anlatıyor” dedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın