Psikoloji Açıkladı: Burç Yorumunu Okuyup "Bu Tam Ben" Diyorsanız Sebebi Belli Oldu

Şu cümleleri okuyun: 'Çevrenizdeki insanları çok önemsiyorsunuz ama zaman zaman kendinizi toparlamak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendinize güveniyorsunuz, yine de ara sıra içinizi şüphe kemiriyor. Başkalarının her zaman fark etmediği güçlü yönleriniz var.' Çoğumuz bu tarife kendimizi rahatlıkla yerleştiririz, çünkü aslında hemen herkes için geçerli.

Psikolog Bertram Forer 1949'da tam olarak bunu test etti. 39 öğrencisine bir kişilik testi uyguladı, ardından her birine 'size özel' dediği bir analiz verdi. Oysa herkesin eline geçen metin aynıydı ve cümlelerin büyük kısmı bir astroloji kitabından derlenmişti. Öğrenciler analizin kendilerini ne kadar doğru anlattığını 5 üzerinden ortalama 4,26 puanla değerlendirdi. Journal of Abnormal and Social Psychology'de yayımlanan bu çalışma, bugün 'Forer etkisi' ya da 'Barnum etkisi' adıyla biliniyor.

Buna bir de doğrulama yanlılığı ekleniyor. İnsan beyni örüntü aramaya yatkın, özellikle de kendini anlamlandırmasını kolaylaştıran örüntülere. Bir metinde biraz bile doğru görünen bir cümle yakaladığımızda boşlukları kendi deneyimlerimizle dolduruyor, tutmayan kısımları ise fark etmeden eliyoruz. Böylece oldukça genel bir tarif, bir anda bize özel yazılmış gibi görünüyor. Bu, astrolojiyle ilgilenenlerin kolay kandığı anlamına gelmiyor; aynı mekanizma herkeste işliyor.

Yorumların bu kadar içimize işlemesinin bir nedeni de bizi olduğumuzdan çok olmak istediğimiz kişiyle eşleştirmesi olabilir. Kendini Başak burcuyla güçlü biçimde özdeşleştiren biri düzeni ve güvenilirliği önemsiyor olabilir. Aslan burcunu benimseyen biri ise özgüvenli ve göz önünde olma fikrini seviyor olabilir. Bu özelliklerin yıldızlardan gelip gelmediğinden çok, neden size bu kadar çekici geldiği sorusu daha öğretici.

Etiketlere ilgimiz yalnızca burçlarla da sınırlı değil. 'İçe dönüğüm', 'A tipi kişiliğim', 'INFJ'yim', 'kaygılı bağlanıyorum' gibi tanımlar son yıllarda gündelik dile yerleşti. Etiketler karmaşık bir dünyayı sadeleştiriyor ama hiçbiri resmin tamamını vermiyor. 18 yaşındaki halinizle 40 yaşındaki haliniz aynı değil; stres, ilişkiler ve yaşadıklarınız davranışlarınızı sürekli yeniden şekillendiriyor.

Bir de hikâye meselesi var. 'Yengeç olarak çok vefalısın ama insanları kolay kolay içeri almıyorsun' cümlesi, bir kişilik ölçeğindeki puandan çok daha akılda kalıcı. Psikoloji, gezegenlerin konumunun kişiliği belirlediğine ya da geleceği öngördüğüne dair bilimsel bir kanıt olmadığını açıkça söylüyor. Yine de burç yorumu okumak bazı insanlar için ilişkilerde duygularını nasıl ifade ettiğini ya da son zamanlarda kendine fazla yüklenip yüklenmediğini düşünmek için bir fırsata dönüşebiliyor.