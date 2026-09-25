Tescilli Tatlılar Tek Tek İncelendi: Kalori ve Vitamin Şampiyonları Belli Oldu!
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen ve Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan dikkat çekici bir çalışma, Erzurum mutfağının tescilli lezzetlerini mercek altına aldı. Serkan Aslan ve Saniye Sözlü’nün imzasını taşıyan araştırma kapsamında, kentin coğrafi işaretli 13 geleneksel tatlısının kalori, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral değerleri detaylı bir şekilde analiz edildi.
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Kalori şampiyonu belli oldu.
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Yağ ve lif değerlerinde şaşırtan sonuçlar.
A vitamini ve mineral deposu çıktılar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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