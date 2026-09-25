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Tescilli Tatlılar Tek Tek İncelendi: Kalori ve Vitamin Şampiyonları Belli Oldu!

Tescilli Tatlılar Tek Tek İncelendi: Kalori ve Vitamin Şampiyonları Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 16:16
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen ve Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan dikkat çekici bir çalışma, Erzurum mutfağının tescilli lezzetlerini mercek altına aldı. Serkan Aslan ve Saniye Sözlü’nün imzasını taşıyan araştırma kapsamında, kentin coğrafi işaretli 13 geleneksel tatlısının kalori, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral değerleri detaylı bir şekilde analiz edildi.

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Kalori şampiyonu belli oldu.

Kalori şampiyonu belli oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tescil belgelerinden yola çıkılarak BeBiS 9 yazılımı yardımıyla gerçekleştirilen analizlerde, tatlıların beslenme profili tüm hatlarıyla ortaya kondu. Elde edilen verilere göre, tek bir porsiyonda sunduğu 889,9 kilokalorilik değerle Erzurum Pastası listenin en yüksek enerjili tatlısı oldu. Buna karşın, 319,3 kilokaloriyle Erzurum Hasuta en düşük enerjiye sahip lezzet olarak kayıtlara geçti.

Karbonhidrat oranı en yüksek lezzetler yine Erzurum Pastası (130,7 gram) ve Erzurum Pekmezli Kadayıfı (126,7 gram) olurken, sükroz yani ilave şeker miktarında 100,2 gram ile Pekmezli Kadayıf ve 65,4 gram ile Demir Tatlısı başı çekti.

Yağ ve lif değerlerinde şaşırtan sonuçlar.

Yağ ve lif değerlerinde şaşırtan sonuçlar.

Geleneksel tariflerin yağ dengesi incelendiğinde, Kuru Kayısı Kaysefesi 33,6 gramlık toplam yağ içeriğiyle ilk sırada yer buldu. Doymuş yağ asidi bakımından ise 19,8 gramlık yüksek değerle Erzurum Peynir Helvası dikkat çekti. Sindirim ve kalp sağlığı için kritik kabul edilen lif miktarında ve sodyum oranında 13,9 gram lif, 814,1 miligram sodyum değerleriyle Erzurum Kavut Haşılı öne çıktı.

A vitamini ve mineral deposu çıktılar.

A vitamini ve mineral deposu çıktılar.

Araştırmanın en çarpıcı çıktılarından biri, bu lezzetlerin yalnızca yüksek kaloriden ibaret olmadığını göstermesi oldu. Erzurum Dut Çullaması; 1050,5 miligram potasyum, 406 miligram kalsiyum ve 10,4 miligram demir içeriğiyle adeta bir mineral deposu olarak nitelendirildi. Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi ise 3416 mikrogramlık A vitamini değeriyle günlük ihtiyacın ötesine geçen bir besleyici nitelik sergiledi.

Uzmanlar, coğrafi işaretli bu ürünlerin yüksek enerji ve şeker barındırmasına karşın lif ve vitamin bakımından zenginliğini yerel gastronomik mirasın bir parçası olarak değerlendiriyor. Halk sağlığı açısından bu değerlerin bilinmesinin önemine vurgu yapan araştırmacılar, lezzetlerin sürdürülebilirliğini korumak için kontrolsüz tüketimden kaçınılması ve mutlaka porsiyon sınırlaması yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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