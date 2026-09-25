Tescilli Tatlılar Tek Tek İncelendi: Kalori ve Vitamin Şampiyonları Belli Oldu!

Türk Patent ve Marka Kurumu tescil belgelerinden yola çıkılarak BeBiS 9 yazılımı yardımıyla gerçekleştirilen analizlerde, tatlıların beslenme profili tüm hatlarıyla ortaya kondu. Elde edilen verilere göre, tek bir porsiyonda sunduğu 889,9 kilokalorilik değerle Erzurum Pastası listenin en yüksek enerjili tatlısı oldu. Buna karşın, 319,3 kilokaloriyle Erzurum Hasuta en düşük enerjiye sahip lezzet olarak kayıtlara geçti.

Karbonhidrat oranı en yüksek lezzetler yine Erzurum Pastası (130,7 gram) ve Erzurum Pekmezli Kadayıfı (126,7 gram) olurken, sükroz yani ilave şeker miktarında 100,2 gram ile Pekmezli Kadayıf ve 65,4 gram ile Demir Tatlısı başı çekti.