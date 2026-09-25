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Kesilmiş Limon Artık Buzdolabında Kurumayacak: Bir Hafta Taze Tutan Yöntem Belli Oldu

Kesilmiş Limon Artık Buzdolabında Kurumayacak: Bir Hafta Taze Tutan Yöntem Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 12:46
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Yemeğe, salataya ya da çaya birkaç damla sıkıldıktan sonra kalan yarım limon, buzdolabında birkaç gün içinde kuruyup sertleşiyor. Bunun nedeni, kabuğun koruduğu meyve etinin kesildiği anda havayla doğrudan temas etmesi. Southern Living ve Tasting Table'ın derlediği yöntemler, doğru saklandığında kesilmiş limonun bir haftaya kadar sulu kalabildiğini gösteriyor. Hangi yöntemin kaç gün dayandığı ise büyük fark yaratıyor.

Kaynak: Southern Living

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Kesilmiş limonu kurutan asıl şey buzdolabı değil, hava

Kesilmiş limonu kurutan asıl şey buzdolabı değil, hava

Limon kabuğu, meyvenin içindeki suyu dışarıya karşı koruyan doğal bir kalkan işlevi görüyor. Bıçak bu kalkanı açtığı anda meyve eti havayla buluşuyor ve nemini hızla kaybetmeye başlıyor. Buzdolabının kuru ortamı da bu süreci hızlandırıyor; açıkta bırakılan yarım limonun yüzeyi bir iki gün içinde matlaşıp sertleşiyor.

Bu yüzden tüm yöntemlerin ortak noktası aynı: kesik yüzeyin havayla temasını en aza indirmek. Southern Living'in önerisine göre limon, kesik tarafı aşağı gelecek şekilde, onu sığdıracak en küçük saklama kabına yerleştirilmeli. Kap ne kadar küçük olursa içinde kalan hava da o kadar az oluyor.

Streç filmle sarmak en yaygın yöntem olsa da ömrü en kısa seçeneklerden biri. Film sıkıca sarıldığında limon 2-4 gün dayanıyor. Gevşek bırakıldığında ise meyve eti kısa sürede belirgin şekilde sertleşiyor ve buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusunu çekiyor. Alüminyum folyo ise önerilmiyor, çünkü limonun asidiyle tepkimeye girebiliyor.

Su dolu bir kapta bekleyen limon bir hafta boyunca sulu kalabiliyor

Su dolu bir kapta bekleyen limon bir hafta boyunca sulu kalabiliyor

Limonun ömrünü en çok uzatan yöntem, onu hava yerine suyla çevrelemek. Kesilmiş limon ya da dilimler kapaklı bir kaba konup üzerini örtecek kadar su eklendiğinde meyve nemini kaybetmiyor. Southern Living'e göre bu şekilde saklanan limon 5-7 gün taze kalıyor, ancak suyun her gün değiştirilmesi gerekiyor.

Tasting Table da özellikle sonradan suyu sıkılacak limonlar için bu yöntemi öne çıkarıyor. Suda bekleyen limonun kabuğu yumuşayabildiği için çayın ya da içeceğin yanına dilim olarak koymak isteyenlerin bunu hesaba katması gerekiyor.

İkinci seçenek nemli kağıt havlu. Hafif ıslatılmış kağıt havluya sarılıp hava almayan bir kaba konan limon 4-5 gün boyunca sulu kalabiliyor. Marketlerde satılan limon şeklindeki silikon saklama kapları da benzer sonuç veriyor. Hangi yöntem seçilirse seçilsin, kap buzdolabının kapağına değil, sıcaklığın daha sabit kaldığı sebzelik bölmesine ya da iç raflara konmalı.

Limonu dondurmak ömrünü 3-4 aya kadar uzatıyor

Limonu dondurmak ömrünü 3-4 aya kadar uzatıyor

Birkaç gün içinde kullanılmayacak limonlar için dondurucu en uzun soluklu seçenek. Dilimlenmiş limonlar yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye aralıklı dizilip katılaşana kadar dondurucuda bekletiliyor, ardından dondurucu poşetine aktarılıyor. Böylece dilimler birbirine yapışmıyor ve ihtiyaç kadarı alınabiliyor. Poşetin üzerine tarih yazmak da hangisinin önce kullanılacağını takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Bu şekilde saklanan limon 3-4 ay dayanıyor. Çözüldükten sonra dokusu tazesi kadar diri olmasa da sos, marinasyon, çorba ya da limonata gibi kullanımlarda fark pek hissedilmiyor. Donmuş dilimler buz yerine doğrudan suya ya da içeceklere de atılabiliyor.

Kesilmiş limonu tezgahta unutmak ise önerilmiyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), bozulabilir gıdaların oda sıcaklığında 2 saatten, hava 32 dereceyi aştığında ise 1 saatten fazla bekletilmemesini tavsiye ediyor. Buzdolabı sıcaklığının da 4 derece ya da altında olması gerekiyor. Yüzeyinde küf, kötü koku ya da kaygan bir doku oluşan limon ise hangi yöntemle saklanmış olursa olsun atılmalı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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