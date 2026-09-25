Kesilmiş Limon Artık Buzdolabında Kurumayacak: Bir Hafta Taze Tutan Yöntem Belli Oldu
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Yemeğe, salataya ya da çaya birkaç damla sıkıldıktan sonra kalan yarım limon, buzdolabında birkaç gün içinde kuruyup sertleşiyor. Bunun nedeni, kabuğun koruduğu meyve etinin kesildiği anda havayla doğrudan temas etmesi. Southern Living ve Tasting Table'ın derlediği yöntemler, doğru saklandığında kesilmiş limonun bir haftaya kadar sulu kalabildiğini gösteriyor. Hangi yöntemin kaç gün dayandığı ise büyük fark yaratıyor.
Kaynak: Southern Living
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Kesilmiş limonu kurutan asıl şey buzdolabı değil, hava
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Su dolu bir kapta bekleyen limon bir hafta boyunca sulu kalabiliyor
Limonu dondurmak ömrünü 3-4 aya kadar uzatıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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