Kesilmiş Limon Artık Buzdolabında Kurumayacak: Bir Hafta Taze Tutan Yöntem Belli Oldu

Limon kabuğu, meyvenin içindeki suyu dışarıya karşı koruyan doğal bir kalkan işlevi görüyor. Bıçak bu kalkanı açtığı anda meyve eti havayla buluşuyor ve nemini hızla kaybetmeye başlıyor. Buzdolabının kuru ortamı da bu süreci hızlandırıyor; açıkta bırakılan yarım limonun yüzeyi bir iki gün içinde matlaşıp sertleşiyor.

Bu yüzden tüm yöntemlerin ortak noktası aynı: kesik yüzeyin havayla temasını en aza indirmek. Southern Living'in önerisine göre limon, kesik tarafı aşağı gelecek şekilde, onu sığdıracak en küçük saklama kabına yerleştirilmeli. Kap ne kadar küçük olursa içinde kalan hava da o kadar az oluyor.

Streç filmle sarmak en yaygın yöntem olsa da ömrü en kısa seçeneklerden biri. Film sıkıca sarıldığında limon 2-4 gün dayanıyor. Gevşek bırakıldığında ise meyve eti kısa sürede belirgin şekilde sertleşiyor ve buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusunu çekiyor. Alüminyum folyo ise önerilmiyor, çünkü limonun asidiyle tepkimeye girebiliyor.