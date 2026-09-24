Bergama'nın Eşref Amca'sı 80 Yıllık Kahvaltı Salonunu Kapatıyor

Eşref Taşkın'ın hikâyesi, dedesinin Selinos Deresi yakınında açtığı küçük dükkanda başlıyor. 16 yaşında burada çalışmaya başlayan Taşkın, dört yıl sonra işi tamamen devraldı. O günden bu yana mutfakta pek bir şey değişmedi: Bal, kaymak, peynir, süt, çay, yumurta ve zeytin bölgeye özgü usulle hazırlanıp masaya geliyor.

Bu sadeliğin sırrını soranlara verdiği cevap da hep aynı. Kaliteli malzeme kullandıklarını anlatan Taşkın, 'Lezzet ve normallik. Karışık bir şey yok. Olduğu gibi doğal.' diyor.

Yaşı ilerledikçe işletmeyi oğlu Erkin Taşkın'a devreden Eşref Amca, dükkandan kopmadı. Hâlâ sık sık tezgâhın başına geçiyor, oğluna yardım ediyor ve müşterilerle sohbet etmeyi sürdürüyor. Mekânın bu kadar sevilmesinin nedenini de gelen misafirlerde görüyor: 'Herkes beni çok seviyor. Almanya'dan, İtalya'dan gelenler oluyor.'