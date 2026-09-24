Bergama'nın Eşref Amca'sı 80 Yıllık Kahvaltı Salonunu Kapatıyor
İzmir'in Bergama ilçesinde, Selinos Deresi yakınındaki küçük bir kahvaltı salonu yakında kepenk indiriyor. Dükkanın sahibi, bölgede herkesin 'Eşref Amca' diye tanıdığı 96 yaşındaki Eşref Taşkın. Dedesinin açtığı bu mekânda 16 yaşında çalışmaya başlayan Taşkın, 20 yaşında işin başına geçti ve yaklaşık 80 yıldır aynı tezgâhın arkasında duruyor. Bal, kaymak, peynir, zeytin ve yumurtadan oluşan, yıllar içinde neredeyse hiç değişmeyen kahvaltı sofrası, mekânı Bergama'ya yolu düşenlerin uğrak noktalarından biri hâline getirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan Taşkın ailesi, dükkanın bulunduğu alanın kamulaştırıldığını ve işletmenin bir iki ay içinde kapanacağını açıkladı. Eşref Amca'nın kameralara söyledikleri ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Eşref Amca 16 yaşında dedesinin dükkanında başladı, 80 yıl boyunca aynı kahvaltıyı hazırladı
Alan kamulaştırıldı, 96 yaşındaki usta başka bir yerde dükkan açmayacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın