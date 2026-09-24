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Bergama'nın Eşref Amca'sı 80 Yıllık Kahvaltı Salonunu Kapatıyor

Bergama'nın Eşref Amca'sı 80 Yıllık Kahvaltı Salonunu Kapatıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 13:39
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İzmir'in Bergama ilçesinde, Selinos Deresi yakınındaki küçük bir kahvaltı salonu yakında kepenk indiriyor. Dükkanın sahibi, bölgede herkesin 'Eşref Amca' diye tanıdığı 96 yaşındaki Eşref Taşkın. Dedesinin açtığı bu mekânda 16 yaşında çalışmaya başlayan Taşkın, 20 yaşında işin başına geçti ve yaklaşık 80 yıldır aynı tezgâhın arkasında duruyor. Bal, kaymak, peynir, zeytin ve yumurtadan oluşan, yıllar içinde neredeyse hiç değişmeyen kahvaltı sofrası, mekânı Bergama'ya yolu düşenlerin uğrak noktalarından biri hâline getirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan Taşkın ailesi, dükkanın bulunduğu alanın kamulaştırıldığını ve işletmenin bir iki ay içinde kapanacağını açıkladı. Eşref Amca'nın kameralara söyledikleri ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Eşref Amca 16 yaşında dedesinin dükkanında başladı, 80 yıl boyunca aynı kahvaltıyı hazırladı

Eşref Amca 16 yaşında dedesinin dükkanında başladı, 80 yıl boyunca aynı kahvaltıyı hazırladı

Eşref Taşkın'ın hikâyesi, dedesinin Selinos Deresi yakınında açtığı küçük dükkanda başlıyor. 16 yaşında burada çalışmaya başlayan Taşkın, dört yıl sonra işi tamamen devraldı. O günden bu yana mutfakta pek bir şey değişmedi: Bal, kaymak, peynir, süt, çay, yumurta ve zeytin bölgeye özgü usulle hazırlanıp masaya geliyor.

Bu sadeliğin sırrını soranlara verdiği cevap da hep aynı. Kaliteli malzeme kullandıklarını anlatan Taşkın, 'Lezzet ve normallik. Karışık bir şey yok. Olduğu gibi doğal.' diyor.

Yaşı ilerledikçe işletmeyi oğlu Erkin Taşkın'a devreden Eşref Amca, dükkandan kopmadı. Hâlâ sık sık tezgâhın başına geçiyor, oğluna yardım ediyor ve müşterilerle sohbet etmeyi sürdürüyor. Mekânın bu kadar sevilmesinin nedenini de gelen misafirlerde görüyor: 'Herkes beni çok seviyor. Almanya'dan, İtalya'dan gelenler oluyor.'

Alan kamulaştırıldı, 96 yaşındaki usta başka bir yerde dükkan açmayacak

Alan kamulaştırıldı, 96 yaşındaki usta başka bir yerde dükkan açmayacak

Kahvaltı salonunun kapanma kararı, dükkanın bulunduğu alanın kamulaştırılmasıyla geldi. Oğul Erkin Taşkın, taşınıp başka bir yerde yeniden açmayı düşünmediklerini söyledi: 'Bir iki ay içinde kapatacağız. Babamın yaşından dolayı bu saatten sonra dükkan açacak değiliz.'

Erkin Taşkın'a göre burası yalnızca bir iş yeri değil, kuşaklar boyunca biriken aile hatıralarının da mekânı. Bu yüzden vedanın aile için ayrı bir ağırlığı var. Eşref Amca ise kararı daha sakin karşılıyor ve 80 yıllık mesainin ardından artık dinlenmek istediğini şu sözlerle anlatıyor: 'İnsan yaşlandıkça başka şeyler düşünüyor. Rahatlık düşünüyor.'

Dükkanın müdavimleri arasında yalnızca Bergamalılar yok. Ailenin anlattığına göre Avrupa'dan ve Kafkaslardan gelen ziyaretçiler de Eşref Amca'nın sofrasına oturmak için yolunu bu küçük salona düşürüyordu. Kapanış haberi, onlar için de bir dönemin sonu anlamına geliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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