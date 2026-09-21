51 Yıllık Kale Seyahat'e Kesin Mühlet: Karar Aralık'ta Mahkemeye Taşınacak

Mahkemenin aldığı karara göre Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv Ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm Ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi'ne daha önce tanınan geçici konkordato mühleti, bir yıllık kesin mühlete dönüştürüldü. Karar, 1975'te kurulan ve Yunanistan'dan Karadeniz'e kadar uzanan hatlarda sefer düzenleyen otobüs grubunun finansal yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamayı işaret ediyor.

Şirket grubuna nisan ayında üç aylık geçici mühlet tanınmış, sürecin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını incelemek üzere Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş'tan oluşan bir komiser heyeti görevlendirilmişti. Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasını 15 Aralık 2026 günü saat 15.50'ye erteledi; nihai karar bu duruşmanın ardından netleşecek.