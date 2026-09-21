51 Yıllık Kale Seyahat'e Kesin Mühlet: Karar Aralık'ta Mahkemeye Taşınacak
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1975 yılında kurulan ve Yunanistan'dan Karadeniz kıyılarına kadar seferler düzenleyen 51 yıllık dev otobüs firması Kale Seyahat, konkordato sürecinde kritik bir eşiği geçti. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete nisan ayında tanınan geçici mühleti bir yıllık kesin mühlete çevirdi. Karardan Kale Seyahat'in yanı sıra bağlı beş şirket ve bir yönetici de doğrudan etkilendi.
Kaynak: BURAK TAŞÇI / NTV
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Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat İle Birlikte Beş Şirket ve Bir Yöneticiye Bir Yıllık Kesin Mühlet Tanıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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