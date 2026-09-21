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51 Yıllık Kale Seyahat'e Kesin Mühlet: Karar Aralık'ta Mahkemeye Taşınacak

51 Yıllık Kale Seyahat'e Kesin Mühlet: Karar Aralık'ta Mahkemeye Taşınacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 13:23 Son Güncelleme: 21.09.2026 - 14:00
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1975 yılında kurulan ve Yunanistan'dan Karadeniz kıyılarına kadar seferler düzenleyen 51 yıllık dev otobüs firması Kale Seyahat, konkordato sürecinde kritik bir eşiği geçti. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete nisan ayında tanınan geçici mühleti bir yıllık kesin mühlete çevirdi. Karardan Kale Seyahat'in yanı sıra bağlı beş şirket ve bir yönetici de doğrudan etkilendi. 

Kaynak: BURAK TAŞÇI / NTV

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Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat İle Birlikte Beş Şirket ve Bir Yöneticiye Bir Yıllık Kesin Mühlet Tanıdı.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat İle Birlikte Beş Şirket ve Bir Yöneticiye Bir Yıllık Kesin Mühlet Tanıdı.

Mahkemenin aldığı karara göre Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv Ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm Ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi'ne daha önce tanınan geçici konkordato mühleti, bir yıllık kesin mühlete dönüştürüldü. Karar, 1975'te kurulan ve Yunanistan'dan Karadeniz'e kadar uzanan hatlarda sefer düzenleyen otobüs grubunun finansal yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamayı işaret ediyor.

Şirket grubuna nisan ayında üç aylık geçici mühlet tanınmış, sürecin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını incelemek üzere Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş'tan oluşan bir komiser heyeti görevlendirilmişti. Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasını 15 Aralık 2026 günü saat 15.50'ye erteledi; nihai karar bu duruşmanın ardından netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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