AVM'lerde Mağazaları Olan 20 Yıllık Bebek Markası Konkordato İlan Etti: Mahkeme 3 Ay Süre Verdi
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Türkiye'de ödeme güçlüğüne düşen şirketlerin iflastan önceki son çıkışı olan konkordato başvuruları hız kesmiyor. Bu kez sıra, alışveriş merkezlerinde mağazalarıyla tanınan 20 yıllık bir bebek giyim markasına geldi. İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, İdil Bebe Tekstil ve Uygun Bebe Mağazacılık hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi.
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Alışveriş merkezlerindeki mağazalarıyla büyüyen 20 yıllık bebek giyim markası, borçlarını ödeyemeyince konkordato yolunu seçti.
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Mahkeme üç kişilik bir komiser heyeti atadı, itiraz etmek isteyen alacaklılara ise yalnızca 7 gün tanındı.
Vergi kayıtları tabloyu özetliyor: Her iki şirket de 2024 ve 2025'te matrahsız görünüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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