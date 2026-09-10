AVM'lerde Mağazaları Olan 20 Yıllık Bebek Markası Konkordato İlan Etti: Mahkeme 3 Ay Süre Verdi

İdil Bebe Tekstil ve Uygun Bebe Mağazacılık'ın vergi levhaları sorgulandığında iki şirketin de 2024 ve 2025 yıllarında matrahsız olduğu ortaya çıktı. Yani giderleri gelirlerini aştığı için üzerinden vergi hesaplanacak bir kâr kalmamış.

2023 tablosu ise farklıydı. İdil Bebe'nin o yıl matrahı 1 milyon 13 bin 851 lira, tahakkuk eden vergisi 248 bin 899 lira olarak kayda geçmişti. Uygun Bebe'nin matrahı 699 bin 252 lira, tahakkuku 174 bin 813 liraydı. İki yıl içinde bu rakamların yerini 'matrahsız' ibaresi aldı.

Şirketlerin geçici mühlet süresince borçlarını yapılandırıp yapılandıramayacağı, komiser heyetinin mahkemeye sunacağı raporun ardından netleşecek.