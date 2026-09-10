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AVM'lerde Mağazaları Olan 20 Yıllık Bebek Markası Konkordato İlan Etti: Mahkeme 3 Ay Süre Verdi

AVM'lerde Mağazaları Olan 20 Yıllık Bebek Markası Konkordato İlan Etti: Mahkeme 3 Ay Süre Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 09:52
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Türkiye'de ödeme güçlüğüne düşen şirketlerin iflastan önceki son çıkışı olan konkordato başvuruları hız kesmiyor. Bu kez sıra, alışveriş merkezlerinde mağazalarıyla tanınan 20 yıllık bir bebek giyim markasına geldi. İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, İdil Bebe Tekstil ve Uygun Bebe Mağazacılık hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Alışveriş merkezlerindeki mağazalarıyla büyüyen 20 yıllık bebek giyim markası, borçlarını ödeyemeyince konkordato yolunu seçti.

Alışveriş merkezlerindeki mağazalarıyla büyüyen 20 yıllık bebek giyim markası, borçlarını ödeyemeyince konkordato yolunu seçti.

İstanbul merkezli İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato talebiyle mahkemenin kapısını çaldı. Talep, şirket yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çomcuoğlu adına da yapıldı.

İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/1469 esas sayılı dosyada 7 Eylül 2026 tarihli tensip tutanağıyla her iki şirket ve üç yönetici hakkında aynı gün saat 13.00 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Ticaret sicil kayıtlarına göre grubun üretim ayağı olan İdil Bebe 30 Mayıs 2006'da, mağazacılık ayağı Uygun Bebe ise 5 Ağustos 2009'da faaliyete başlamıştı. İdil Bebe'nin ana faaliyeti 'bebek giyim eşyası imalatı', Uygun Bebe'nin ise 'bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti' olarak kayıtlı.

Mahkeme üç kişilik bir komiser heyeti atadı, itiraz etmek isteyen alacaklılara ise yalnızca 7 gün tanındı.

Mahkeme üç kişilik bir komiser heyeti atadı, itiraz etmek isteyen alacaklılara ise yalnızca 7 gün tanındı.

Mahkeme, süreci yürütmek üzere konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve Hukukçu Birce Arslandoğan'ı görevlendirdi.

Kararın 8 Eylül 2026'da yapılan ilanında İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi hatırlatılarak alacaklılara net bir uyarı yapıldı. Buna göre konkordatoya itiraz edecek alacaklılar, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkemeye başvurup mühlet verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle ileri sürerek talebin reddini isteyebilecek.

Geçici mühlet, şirketlere borçlarını yapılandırmak için nefes alma imkânı tanırken alacaklıların icra takibi başlatmasının da önüne geçiyor.

Vergi kayıtları tabloyu özetliyor: Her iki şirket de 2024 ve 2025'te matrahsız görünüyor.

Vergi kayıtları tabloyu özetliyor: Her iki şirket de 2024 ve 2025'te matrahsız görünüyor.

İdil Bebe Tekstil ve Uygun Bebe Mağazacılık'ın vergi levhaları sorgulandığında iki şirketin de 2024 ve 2025 yıllarında matrahsız olduğu ortaya çıktı. Yani giderleri gelirlerini aştığı için üzerinden vergi hesaplanacak bir kâr kalmamış.

2023 tablosu ise farklıydı. İdil Bebe'nin o yıl matrahı 1 milyon 13 bin 851 lira, tahakkuk eden vergisi 248 bin 899 lira olarak kayda geçmişti. Uygun Bebe'nin matrahı 699 bin 252 lira, tahakkuku 174 bin 813 liraydı. İki yıl içinde bu rakamların yerini 'matrahsız' ibaresi aldı.

Şirketlerin geçici mühlet süresince borçlarını yapılandırıp yapılandıramayacağı, komiser heyetinin mahkemeye sunacağı raporun ardından netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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