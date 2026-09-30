Kalp Sağlığında Gözden Kaçan Detay: Meyveyi Nasıl Yediğiniz Fark Yaratıyor

Meyve suyunda tablo farklıydı. Bazı kalp sorunları olanların meyve suyunu daha sık içtiği görüldü; ancak sosyodemografik etkenler hesaba katıldığında bu fark yalnızca yüksek kolesterol ve kalp krizinde sürdü.

Araştırmacılara göre meyve suyu, bütün meyvenin sağladığı koruyucu etkiyi sağlamayabilir.

Ekibin ilk açıklaması lif. Meyve sıkılırken posayla birlikte liflerin büyük kısmı ayrılıyor. Lif şekerin kana karışmasını yavaşlatıyor; lif olmadığında kan şekeri ve insülin daha hızlı yükseliyor. İkinci açıklama ise polifenol adı verilen bitki bileşiklerinin meyve suyunda farklı oranda bulunması.

Türkiye'de de kahvaltıdaki bir bardak portakal suyu sağlıklı bir alışkanlık olarak görülüyor. Bu bulgular, o bardağın yerine bir portakalı soyup yemenin daha iyi bir tercih olabileceğine işaret ediyor.

Yine de araştırmacılar, çalışmanın tek bir yıla ait anket verisine dayandığını ve neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguluyor.