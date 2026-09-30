article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kalp Sağlığında Gözden Kaçan Detay: Meyveyi Nasıl Yediğiniz Fark Yaratıyor

Kalp Sağlığında Gözden Kaçan Detay: Meyveyi Nasıl Yediğiniz Fark Yaratıyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 09:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kalp sağlığı için meyve yemek kadar, meyveyi nasıl tükettiğiniz de önemli olabilir. ABD'de 371 bin yetişkinin verisini inceleyen bir araştırma, bütün meyveyi sık tüketenlerde yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve kalp krizinin daha az görüldüğünü ortaya koydu. Yüzde 100 meyve suyunda ise aynı tablo çıkmadı. 

Peki kalbimizi korumak için meyveyi nasıl yemeliyiz?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bütün Meyve Yiyenlerde Tansiyon ve Kolesterol Daha Az

Bütün Meyve Yiyenlerde Tansiyon ve Kolesterol Daha Az

Araştırma, Kuzey Dakota Üniversitesi ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) araştırmacıları tarafından yürütüldü ve Current Developments in Nutrition dergisinde yayımlandı. Ekip, ABD'nin ulusal sağlık anketi BRFSS'nin 2019 verileriyle 371.038 yetişkinin beslenme alışkanlıklarını kalp-damar sağlığıyla karşılaştırdı.

Katılımcılar günde ortalama 1,06 porsiyon bütün meyve tüketiyordu. Meyve suyu ise ortalama 0,3 porsiyonda, yani yaklaşık üç günde bir bardakta kalıyordu.

Sonuçlar net bir örüntü gösterdi: Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, koroner kalp hastalığı, kalp krizi ya da inme geçirdiğini bildirenler daha az sıklıkla bütün meyve yiyordu. Bu fark yaş, eğitim, gelir ve sigara kullanımı hesaba katıldığında da ortadan kalkmadı.

Meyve Suyunda Aynı Tablo Görülmedi

Meyve Suyunda Aynı Tablo Görülmedi

Meyve suyunda tablo farklıydı. Bazı kalp sorunları olanların meyve suyunu daha sık içtiği görüldü; ancak sosyodemografik etkenler hesaba katıldığında bu fark yalnızca yüksek kolesterol ve kalp krizinde sürdü. 

Araştırmacılara göre meyve suyu, bütün meyvenin sağladığı koruyucu etkiyi sağlamayabilir.

Ekibin ilk açıklaması lif. Meyve sıkılırken posayla birlikte liflerin büyük kısmı ayrılıyor. Lif şekerin kana karışmasını yavaşlatıyor; lif olmadığında kan şekeri ve insülin daha hızlı yükseliyor. İkinci açıklama ise polifenol adı verilen bitki bileşiklerinin meyve suyunda farklı oranda bulunması.

Türkiye'de de kahvaltıdaki bir bardak portakal suyu sağlıklı bir alışkanlık olarak görülüyor. Bu bulgular, o bardağın yerine bir portakalı soyup yemenin daha iyi bir tercih olabileceğine işaret ediyor.

Yine de araştırmacılar, çalışmanın tek bir yıla ait anket verisine dayandığını ve neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın