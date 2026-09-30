Kalp Sağlığında Gözden Kaçan Detay: Meyveyi Nasıl Yediğiniz Fark Yaratıyor
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Kalp sağlığı için meyve yemek kadar, meyveyi nasıl tükettiğiniz de önemli olabilir. ABD'de 371 bin yetişkinin verisini inceleyen bir araştırma, bütün meyveyi sık tüketenlerde yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve kalp krizinin daha az görüldüğünü ortaya koydu. Yüzde 100 meyve suyunda ise aynı tablo çıkmadı.
Peki kalbimizi korumak için meyveyi nasıl yemeliyiz?
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Bütün Meyve Yiyenlerde Tansiyon ve Kolesterol Daha Az
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Meyve Suyunda Aynı Tablo Görülmedi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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