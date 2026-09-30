Gelinin Diş Hekimi Arkadaşı Nikaha 10 Dakika Kala Damadın Dişlerini Yaptı

Düğün günü telaşı en planlı çiftlerin bile başına beklenmedik anlar getirebiliyor. Bu anlarda genellikle gelin ya da damadın yanındaki doğru kişi devreye girip işleri son anda toparlıyor. Bu yüzden düğünde bize eşlik edecek kişileri aslında çok iyi ve stratejik bir biçimde seçmemiz gerekiyor.

Bir düğünde gelinin arkadaşı, son dakika damadın dişlerini yaptı. Nikahına sadece 10 dakika kala damat smokiniyle otururken, diş hekimi arkadaş, eline taktığı tek kullanımlık eldivenle damadın dişlerini temizledi. 'Doğru arkadaş seçimleri yapın' notuyla paylaşılan görüntüler özellikle düğün telaşında olanları güldürdü.

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