Sahafta Bulunan Tarihi Evlenme Cüzdanını Detayları Hayran Bıraktı

Sahafların tozlu rafları, zamanın unutturduğu ama her bir sayfası ayrı bir yaşanmışlık kokan hatıralarla dolu. Eski ev eşyalarıyla birlikte satılığa çıkan nüfus cüzdanları, mektuplar, evlenme cüzdanları gibi kişisel belgeler bir anda bizi geçmişin o kendine has atmosferine götürmeye yetiyor.

'lifebysibel' isimli içerik üreticisi, Beyoğlu Sahaf Festivali'nde bulduğu eski bir evlenme cüzdanını paylaştı. Paylaşılan tarihi cüzdandaki zarif fotoğraflar, el yazısı detaylar ve dönemin resmi kayıt biçimleri her birimizi 1930'lu yıllara götürdü.