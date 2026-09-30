Sahafta Bulunan Tarihi Evlenme Cüzdanını Detayları Hayran Bıraktı

Sahafların tozlu rafları, zamanın unutturduğu ama her bir sayfası ayrı bir yaşanmışlık kokan hatıralarla dolu. Eski ev eşyalarıyla birlikte satılığa çıkan nüfus cüzdanları, mektuplar, evlenme cüzdanları gibi kişisel belgeler bir anda bizi geçmişin o kendine has atmosferine götürmeye yetiyor.
'lifebysibel' isimli içerik üreticisi, Beyoğlu Sahaf Festivali'nde bulduğu eski bir evlenme cüzdanını paylaştı. Paylaşılan tarihi cüzdandaki zarif fotoğraflar, el yazısı detaylar ve dönemin resmi kayıt biçimleri her birimizi 1930'lu yıllara götürdü.
Evlenme cüzdanında tam olarak neler yazıyor?
Günümüzde tek tıkla dijital sistemlere aktarılan ve e-Devlet üzerinden saniyeler içinde erişilen resmi belgelerle kıyaslandığında, her bir satırı dolma kalemle özenle yazılmış, damga pullarıyla mühürlenmiş bu nostaljik belgeler ruhumuza dokunuyor haliyle. Tozlu belgelerin arasından çıkan bu resmi nikah belgesi, sadece iki insanın hayatını birleştirmesini değil, dönemin sosyo-kültürel yapısını da gözler önüne seriyor. Cüzdanın sayfaları açıldığında ilk göze çarpan detaylardan biri, Mehmet Süleyman ve Hatice Nerim çiftinin dönemin zarafetini yansıtan siyah-beyaz vesikalık fotoğrafları oluyor.
Belgedeki resmi kayıtlara bakıldığında erkek tarafı Mehmet Süleyman'ın 1330, yani 1914 doğumlu olduğu, meslek hanesinde 'Tüccar' yazdığı ve doğum yerinin Granada olarak kaydedildiği görülüyor. Kadın tarafı Hatice Nerim'in ise 13.1.1932 doğumlu, doğum yerinin İstanbul olduğu ve Fatih nüfusuna kayıtlı olduğu belgedeki el yazılarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca nikah kaydında damga pulları, dönemin mahalle ve ikametgah adreslerinin ince detaylarla kaydedilmiş olması geçmişin izlerini günümüze taşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın