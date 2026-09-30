Dünyanın Dört Bir Yanından İtfaiyeciler Farklı Ülkelerdeki Yangın Musluklarının Nasıl Açıldığını Gösterdi

Videoda ilk sırada yer alan ABD'de işlem son derece basit. İtfaiyeci, hidrantın üstündeki tek bir vanayı elle çevirir çevirmez su saniyeler içinde güçlü bir basınçla fışkırıyor. Türkiye'deki örnekte ise itfaiyeci önce hidrantın yan ağzına bir hortum bağlantısı takıyor, ardından üstteki vanayı çevirerek suyu bu hortumdan akıtıyor. Fransa'daki sistem ise çok daha katmanlı. Hidrantın üzerinde önce koruyucu bir kapak açılıyor, sonra özel bir alet vanaya takılıp çevriliyor, son olarak da suyun akacağı ağza kova benzeri bir toplama parçası yerleştiriliyor. Cezayir'de ise hidrant neredeyse tamamen yer seviyesinde. Üstte görünen tek şey küçük bir kapak ve onu açmak için de yine özel bir anahtar gerekiyor.

Farklı ülkelerdeki yangın musluklarının tasarım, çalışma mekanizması ve bağlantı tiplerinin farklı olmasının birkaç temel nedeni bulunuyor. Kışın havanın çok soğuduğu bölgelerde (örneğin ABD'nin bazı eyaletleri veya Kuzey Avrupa), borudaki suyun donup patlamasını önlemek için 'kuru varilli' hidrantlar kullanılıyor. Bu hidrantlarda vanalar yerin altında yer alıyor ve vanayı açmak için uzun bir anahtar kullanılıyor. Bazı ülkeler hidrantın üstündeki vanayı doğrudan çevirerek açarken, Fransa gibi bazı ülkeler koruyucu kapak sistemleri tercih ediyor veya Brezilya örneğindeki gibi zeminin altındaki vanaya özel anahtarlar sokularak su akışı sağlanıyor. Her ülkenin kendi itfaiye standartları ve sanayi geçmişi bulunuyor. Hortum bağlantı başlıkları ülkeden ülkeye değiştiği için hidrant çıkışları da buna uygun tasarlanıyor. Ayrıca şehir su şebekesinin basıncı, hidrantın kaldırım üzerindeki konumu, olası darbelere ve vandalizme karşı koruma tasarımları gibi yerel mevzuatlar ve şehir altyapısı da bu farklılıkları belirliyor.