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İtalya Maçı Sonrası Calafiori'nin Formasını Alan Çocuğun Sevinci Viral Oldu

İtalya Maçı Sonrası Calafiori'nin Formasını Alan Çocuğun Sevinci Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 10:28

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Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı konuk ettiği akşam, skor tabelasının gölgesinde kalan sıcak bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Bursa'daki karşılaşmada İtalyan savunmacı Riccardo Calafiori'nin formasını almayı başaran küçük bir taraftarın yaşadığı sevinç kameralara yansıdı. Formaya kavuştuğu an yüzüne yayılan mutluluk, kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı. Milli takımın 4-1'lik mağlubiyetle tamamladığı, tribünlerde tepkilerin yükseldiği bir gecede bu görüntüler moralsiz futbolseverlere de bir parça gülümseme bıraktı. Sonuç ne olursa olsun, tribündeki o küçük taraftar için 28 Eylül akşamı hayatı boyunca anlatacağı bir hatıraya dönüştü; bir futbolcudan hatıra forma almanın çocuk yaşta ne anlama geldiğini bilen herkes de bu sevince ortak oldu.

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İtalya ilk yarıda bulduğu üç golle maçı 27. dakikada koparmıştı

İtalya ilk yarıda bulduğu üç golle maçı 27. dakikada koparmıştı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci maçında Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya, 9. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle öne geçti. Davide Frattesi 22'de, Kayode 27. dakikada farkı üçe çıkardı ve ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle umutlanan milliler, 50. dakikada Pio Esposito'nun golüne engel olamadı. Bir golümüzün VAR incelemesinin ardından iptal edildiği maç 4-1 bitti; tribünlerden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya istifa çağrıları yükseldi.

Gruba Fransa mağlubiyetiyle başlayan milliler, iki maçta da puan alamadı. İki takım 5 Ekim'de bu kez Bologna'da, İtalya'nın sahasında karşı karşıya gelecek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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