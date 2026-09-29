İtalya Maçı Sonrası Calafiori'nin Formasını Alan Çocuğun Sevinci Viral Oldu

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı konuk ettiği akşam, skor tabelasının gölgesinde kalan sıcak bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Bursa'daki karşılaşmada İtalyan savunmacı Riccardo Calafiori'nin formasını almayı başaran küçük bir taraftarın yaşadığı sevinç kameralara yansıdı. Formaya kavuştuğu an yüzüne yayılan mutluluk, kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı. Milli takımın 4-1'lik mağlubiyetle tamamladığı, tribünlerde tepkilerin yükseldiği bir gecede bu görüntüler moralsiz futbolseverlere de bir parça gülümseme bıraktı. Sonuç ne olursa olsun, tribündeki o küçük taraftar için 28 Eylül akşamı hayatı boyunca anlatacağı bir hatıraya dönüştü; bir futbolcudan hatıra forma almanın çocuk yaşta ne anlama geldiğini bilen herkes de bu sevince ortak oldu.