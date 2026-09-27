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Türkiye'nin İtalya Karşısındaki Galibiyet Hasreti 64 Yıldır Sürüyor

Türkiye'nin İtalya Karşısındaki Galibiyet Hasreti 64 Yıldır Sürüyor

İtalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 19:50
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 28 Eylül Pazartesi akşamı Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. İki ülke arasındaki rekabetin 64 yıllık geçmişi ise ay-yıldızlılar adına pek iç açıcı bir tablo sunmuyor.

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Türkiye İtalya'yı 13 maçta hiç yenemedi.

Türkiye İtalya'yı 13 maçta hiç yenemedi.

Türkiye ile İtalya, A milli takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu İtalya kazanırken 4 karşılaşma berabere bitti ve ay-yıldızlılar rakibini bir kez bile yenemedi. Türkiye bu 13 maçta 7 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Rekabetin maç sayısı kaynaklara göre değişebiliyor. Akdeniz Oyunları gibi amatör turnuvalardaki karşılaşmaları da hesaba katan BirGün'de yer alan haberdeki verilere göre iki ülke 16 kez karşılaştı ve Türkiye 5 beraberlik ile 11 yenilgi aldı. Rekabette en kalabalık seyirci 60 bin 400 kişiyle 13 Ocak 1973'teki Dünya Kupası eleme maçında, en az seyirci ise 5 bin 200 kişiyle 21 Aralık 1994'teki hazırlık maçında kayda geçti.

Rekabet 6-0'lık yenilgiyle başladı.

Rekabet 6-0'lık yenilgiyle başladı.

İki ülke arasındaki ilk A milli maç, EURO 1964 elemelerinin ilk turunda oynandı. 2 Aralık 1962'de Bologna'daki ilk maçı İtalya 6-0 kazandı, Lefter Küçükandonyadis ve Metin Oktay'ın kadroya alınmadığı 27 Mart 1963'teki rövanşı da 1-0 kazanan İtalya tur atladı. 6-0'lık skor, bugün hâlâ Türkiye'nin İtalya karşısındaki en farklı yenilgisi olarak kayıtlarda duruyor. İki takım 1974 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer aldı. 13 Ocak 1973'te İtalya'da oynanan maç golsüz berabere biterken, 25 Şubat 1973'te Türkiye'deki rövanşı İtalya 1-0 kazandı.

Hazırlık maçlarında da galibiyet gelmedi.

Hazırlık maçlarında da galibiyet gelmedi.

İki takımın 1978 ile 2006 arasında oynadığı hazırlık maçlarında da Türkiye'ye galibiyet çıkmadı. 23 Eylül 1978'de İtalya'da oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı, 3 Mart 1984'te Türkiye'deki karşılaşmadan da İtalya 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar 21 Aralık 1994'te İtalya'daki maçı 3-1 kaybederken, 20 Kasım 2002 ve 15 Kasım 2006'da yine İtalya'da oynanan iki hazırlık maçından 1-1'lik beraberliklerle döndü.

Büyük turnuvalarda İtalya iki kez kazandı.

Büyük turnuvalarda İtalya iki kez kazandı.

Rekabetin büyük turnuvalardaki iki maçını da İtalya kazandı. EURO 2000'in B Grubu'nda 11 Haziran 2000'de Arnhem'de oynanan maçta Okan Buruk'un golüne karşılık İtalya 2-1 galip geldi. EURO 2020'nin 11 Haziran 2021'de Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan açılış maçında ise İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. Türkiye'nin kâğıt üzerinde ev sahibi olduğu bu maç A Grubu'nun ilk karşılaşmasıydı ve İtalya o turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Son maçta golsüz beraberlik çıktı.

Son maçta golsüz beraberlik çıktı.

Rekabetin son iki maçı hazırlık maçı olarak oynandı. 29 Mart 2022'de Konya'daki karşılaşmayı İtalya 3-2 kazandı, 4 Haziran 2024'te EURO 2024 öncesinde Bologna'da oynanan son maç ise golsüz berabere bitti. İki takım bu kez UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci maçında karşılaşacak. Grubun ilk maçında Fransa'ya 1-0 yenilen Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk edecek. ATV'den şifresiz yayınlanacak maç öncesinde İtalya'nın Barella dahil 10 futbolcuyu Bursa'ya getirmeyeceği açıklanmıştı. İki takım 5 Ekim'de Bologna'da oynanacak rövanşta yeniden karşı karşıya gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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