Türkiye'nin İtalya Karşısındaki Galibiyet Hasreti 64 Yıldır Sürüyor
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 28 Eylül Pazartesi akşamı Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. İki ülke arasındaki rekabetin 64 yıllık geçmişi ise ay-yıldızlılar adına pek iç açıcı bir tablo sunmuyor.
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Türkiye İtalya'yı 13 maçta hiç yenemedi.
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Rekabet 6-0'lık yenilgiyle başladı.
Hazırlık maçlarında da galibiyet gelmedi.
Büyük turnuvalarda İtalya iki kez kazandı.
Son maçta golsüz beraberlik çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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