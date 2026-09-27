Türkiye'nin İtalya Karşısındaki Galibiyet Hasreti 64 Yıldır Sürüyor

Türkiye ile İtalya, A milli takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu İtalya kazanırken 4 karşılaşma berabere bitti ve ay-yıldızlılar rakibini bir kez bile yenemedi. Türkiye bu 13 maçta 7 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Rekabetin maç sayısı kaynaklara göre değişebiliyor. Akdeniz Oyunları gibi amatör turnuvalardaki karşılaşmaları da hesaba katan BirGün'de yer alan haberdeki verilere göre iki ülke 16 kez karşılaştı ve Türkiye 5 beraberlik ile 11 yenilgi aldı. Rekabette en kalabalık seyirci 60 bin 400 kişiyle 13 Ocak 1973'teki Dünya Kupası eleme maçında, en az seyirci ise 5 bin 200 kişiyle 21 Aralık 1994'teki hazırlık maçında kayda geçti.