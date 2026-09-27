Sevgili Yengeç, aile içinde yapılacak bir kutlama için para toplanması gündeme gelebilir. Hediye, yemek ve organizasyon masrafları ayrı ayrı konuşuluyorsa toplam rakamı baştan öğren; küçük ödemeler sonradan düşündüğünden büyük bir tutara dönüşmesin. Organizasyonu sen yapıyorsan herkesin payını en baştan belirlemek de hesabın sonunda bütün yükün sana kalmasını önleyebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…