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Yengeç Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta iş hayatında yaptığın bir şeyin görünür hâle gelmesi mümkün. Bir sunum, rapor ya da tamamladığın çalışma yöneticinin önüne geldiğinde emeğini küçültmeden anlat. Haftanın ilerleyen günlerinde ise kalabalık bir ekip yerine güvendiğin birkaç kişiyle çalışmak sana daha verimli gelebilir. Özellikle bir meslektaşından öğreneceğin küçük bir bilgi önemli bir hatayı önleyebilir.

Maddi konularda aile içinde yapılacak bir kutlama gündeme gelebilir. Doğum günü, ziyaret ya da özel bir yemek için alışveriş yaparken bütün organizasyonu tek başına üstlenme; kim ne alacak baştan belli olursa masraf da bir kişinin üzerinde kalmaz.

Aşk hayatında ilişkin varsa bu hafta partnerinin ailesi ya da senin ailenle ilgili bir program ilişkinizin gündemine girebilir. İkinizin de rahat edeceği sınırları baştan konuşmanız işleri kolaylaştırır. Bekarsan aileden veya yakın çevreden birinin seni biriyle tanıştırma girişimi bu kez düşündüğün kadar kötü sonuçlanmayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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