Sevgili Yengeç, bu hafta iş hayatında yaptığın bir şeyin görünür hâle gelmesi mümkün. Bir sunum, rapor ya da tamamladığın çalışma yöneticinin önüne geldiğinde emeğini küçültmeden anlat. Haftanın ilerleyen günlerinde ise kalabalık bir ekip yerine güvendiğin birkaç kişiyle çalışmak sana daha verimli gelebilir. Özellikle bir meslektaşından öğreneceğin küçük bir bilgi önemli bir hatayı önleyebilir.

Maddi konularda aile içinde yapılacak bir kutlama gündeme gelebilir. Doğum günü, ziyaret ya da özel bir yemek için alışveriş yaparken bütün organizasyonu tek başına üstlenme; kim ne alacak baştan belli olursa masraf da bir kişinin üzerinde kalmaz.

Aşk hayatında ilişkin varsa bu hafta partnerinin ailesi ya da senin ailenle ilgili bir program ilişkinizin gündemine girebilir. İkinizin de rahat edeceği sınırları baştan konuşmanız işleri kolaylaştırır. Bekarsan aileden veya yakın çevreden birinin seni biriyle tanıştırma girişimi bu kez düşündüğün kadar kötü sonuçlanmayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…