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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 28 Eylül - 4 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta ilişkinizde aile konusu biraz daha fazla yer kaplayabilir. Bir ziyaret, davet ya da aileden birinin planı ikinizin programını etkileyebilir. Partnerinin ailene yaklaşımı senin için hassas bir mesele olabilir ama ondan seninle aynı yakınlığı kurmasını beklemek yerine ikinizin de rahat edeceği bir denge bulmaya çalış.

Bekarsan yakın çevrenden biri seni biriyle tanıştırmak isteyebilir. Normalde böyle ayarlanmış tanışmalara mesafeli yaklaşsan bile bu kez hemen reddetme. Karşındaki kişinin sakin ve güven veren tavrı sohbet ilerledikçe hoşuna gidebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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