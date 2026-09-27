Sevgili Yengeç, bu hafta ilişkinizde aile konusu biraz daha fazla yer kaplayabilir. Bir ziyaret, davet ya da aileden birinin planı ikinizin programını etkileyebilir. Partnerinin ailene yaklaşımı senin için hassas bir mesele olabilir ama ondan seninle aynı yakınlığı kurmasını beklemek yerine ikinizin de rahat edeceği bir denge bulmaya çalış.

Bekarsan yakın çevrenden biri seni biriyle tanıştırmak isteyebilir. Normalde böyle ayarlanmış tanışmalara mesafeli yaklaşsan bile bu kez hemen reddetme. Karşındaki kişinin sakin ve güven veren tavrı sohbet ilerledikçe hoşuna gidebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…