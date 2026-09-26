Sevgili Yengeç, ailende eski bir mesele bugün beklenmedik bir anda yeniden gündeme gelebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, kapanmamış bir yarayı hatırlatabilir. Bu konuyu tekrar tartışmak yerine sakince dinlemen, durumu yatıştıracak en etkili yol olacak.

Maddi olarak ailevi bir konuda eski bir anlaşmazlık yeniden gündeme gelebilir; net ve sakin bir dille konuşman, bu meseleyi bugün gerçekten çözüme kavuşturabilir.

Gelelim aşka. Partnerinin geçmişte kalmış bir davranışını bugün yeniden hatırlayıp içerleyebilirsin; bu duyguyu bastırmak yerine konuşarak paylaşman, aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Yengeçler, yeni tanıştığı birinin mesafeli tavrını bugün olduğundan ağır yorumlayabilir; bu yorumun her zaman doğru olmadığını hatırlaması, ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…