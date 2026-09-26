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Yengeç Burcu right-white
27 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 27 Eylül Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ailende eski bir mesele bugün beklenmedik bir anda yeniden gündeme gelebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, kapanmamış bir yarayı hatırlatabilir. Bu konuyu tekrar tartışmak yerine sakince dinlemen, durumu yatıştıracak en etkili yol olacak.

Maddi olarak ailevi bir konuda eski bir anlaşmazlık yeniden gündeme gelebilir; net ve sakin bir dille konuşman, bu meseleyi bugün gerçekten çözüme kavuşturabilir.

Gelelim aşka. Partnerinin geçmişte kalmış bir davranışını bugün yeniden hatırlayıp içerleyebilirsin; bu duyguyu bastırmak yerine konuşarak paylaşman, aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Yengeçler, yeni tanıştığı birinin mesafeli tavrını bugün olduğundan ağır yorumlayabilir; bu yorumun her zaman doğru olmadığını hatırlaması, ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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