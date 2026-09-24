Sevgili Yengeç, bir meslektaşınla kurduğun empatik bağ bugün de sürebilir; Ay'ın Balık'taki seyrinin devam etmesi bu duygusal derinliği besliyor. İş yerinde bu bağ sana beklenmedik bir destek sağlayabilir.

Maddi olarak bugün dün kaçındığın bir harcama kararını artık daha net bir kafayla değerlendirebilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, bugün partneriyle kurduğu duygusal bağın gün geçtikçe derinleştiğini fark edebilir. Bekar Yengeçler ise dün hatırladığı bir duyguyu bugün yeniden gündemine alabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…