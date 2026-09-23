Sevgili Yengeç, ilişkisi olan Yengeçler bugün partneriyle kurduğu duygusal bağın her zamankinden derin hissettirdiğini fark edebilir; Ay'ın bugün Balık'a geçmesi bu derinliği besliyor. Bu derinlik, bugün ikinizin de birbirine daha sıkı sarılmasını sağlayacak.

Bekar Yengeçler ise bugün geçmişte kalan bir duyguyu hatırlayıp yeniden düşünmeye başlayabilir; bu hatırlama şu anki bakış açını değiştirebilir. Bu yeniden değerlendirme, geçmişle bugünü daha sağlıklı bir şekilde ayırt etmene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…