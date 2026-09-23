Jay-Z'nin Rap Tarihini Değiştiren Unutulmaz Parçaları
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Bir zamanlar plak şirketlerinin kapısını aşındıran, ilk albümünü kendi kurduğu şirket üzerinden çıkarmak zorunda kalan Brooklynli bir gençti. Bugün ise Jay-Z, müzik sektörünün nasıl bir imparatorluğa dönüştürülebileceğini gösteren en büyük örneklerden biri. Haydi hikayesine ve şarkılarına birlikte bakalım!
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Empire State Of Mind
99 Problems
Big Pimpin'
Run This Town
Dirt Off Your Shoulder
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Public Service Announcement
'03 Bonnie & Clyde
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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