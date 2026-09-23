Jay-Z'nin Rap Tarihini Değiştiren Unutulmaz Parçaları

Reasonable Doubt, Jay-Z'nin kariyerinin başlangıç noktasıydı. 25 Haziran 1996'da yayımlanan albüm, dönemin New York rap kültürünü, sokak hikâyelerini ve mafya filmlerinden gelen estetiği bir araya getiriyordu. Albümde Jay-Z'nin yaşadığı çevreden beslenen hikâyeler, para kazanma hırsı, suç dünyası, başarı arzusu ve bunun yarattığı iç çatışmalar bulunuyordu. Özellikle Reasonable Doubt'ın en önemli özelliklerinden biri Jay-Z'nin anlatım biçimiydi. Kendisini yalnızca sert bir sokak karakteri olarak sunmuyordu. Para isteyen, yükselmek isteyen, risk alan ama bütün bunların sonuçlarının da farkında olan karmaşık bir karakter yaratıyordu.

Albüm ilk çıktığında büyük bir ticari patlama yaşamadı ve Billboard 200'de 23. sıraya kadar yükseldi. Ancak yıllar geçtikçe değeri daha da arttı. 2025'te Grammy Hall of Fame'e alınması, albümün rap tarihindeki yerinin artık tartışmasız biçimde kabul edildiğini gösteriyor.