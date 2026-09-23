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Jay-Z'nin Rap Tarihini Değiştiren Unutulmaz Parçaları

etiket Jay-Z'nin Rap Tarihini Değiştiren Unutulmaz Parçaları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
23.09.2026 - 19:01
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Bir zamanlar plak şirketlerinin kapısını aşındıran, ilk albümünü kendi kurduğu şirket üzerinden çıkarmak zorunda kalan Brooklynli bir gençti. Bugün ise Jay-Z, müzik sektörünün nasıl bir imparatorluğa dönüştürülebileceğini gösteren en büyük örneklerden biri. Haydi hikayesine ve şarkılarına birlikte bakalım!

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Empire State Of Mind

Jay-Z, gerçek adıyla Shawn Corey Carter, 4 Aralık 1969'da Brooklyn, New York'ta dünyaya geldi. Çocukluğunu Bedford-Stuyvesant bölgesindeki Marcy Projects adlı toplu konutlarda geçirdi. Babasının aileden ayrılmasının ardından annesi Gloria Carter tarafından büyütülen Jay-Z, oldukça hareketli ve zor bir mahalle ortamında yetişti. Ancak müzik, onun hayatında çok erken yaşlarda önemli bir yer edinmeye başladı. Evde dinlediği soul ve R&B plakları, ileride kuracağı müzikal dünyanın temel taşlarından biri olacaktı.

99 Problems

Gençlik yıllarında rape giderek daha fazla ilgi duyan Carter, bir yandan da mahallenin uyuşturucu ve şiddetle iç içe geçmiş dünyasının içine sürüklendi. Kendi geçmişini daha sonraki şarkılarında açıkça anlatacaktı. Onun için rap, yalnızca müzik yapmak değildi. Yaşadığı hayatı anlatabileceği, kendisini ifade edebileceği ve içinde bulunduğu koşullardan çıkabileceği bir yoldu.

Big Pimpin'

1980'lerin sonunda Jaz-O ile tanışması kariyerinin ilk önemli dönüm noktalarından biri oldu. Jaz-O hem müzikal anlamda ona yol gösterdi hem de rap tekniğini geliştirmesine yardımcı oldu. Carter, bu dönemde Jay-Z adını kullanmaya başladı. İsmin Jaz-O ile bağlantısı bulunurken, çocukluk lakabı Jazzy ve Brooklyn'deki J/Z metro hattı da bu ismin oluşumunda rol oynadı.

Run This Town

1989'da Jaz-O'nun parçalarından biri olan Hawaiian Sophie üzerinde duyuldu. Daha sonra Big Daddy Kane'in yanında sahne alarak kendisini daha geniş bir hip-hop çevresine tanıtmaya başladı. 1994'te Big Daddy Kane'in Show and Prove parçasında yer alması ise onun artık profesyonel rap dünyasının dikkatini çekmeye başladığını gösteriyordu.

Dirt Off Your Shoulder

Damon Dash ve Kareem 'Biggs' Burke ile birlikte Roc-A-Fella Records'u kurdu. Şirket, Jay-Z'nin kendi müziğini kontrol edebilmesini sağlayacak bağımsız bir yapı haline geldi. İlk dönemlerde Jay-Z, kendi CD'lerini arabasının bagajından satarak dinleyici toplamaya çalışıyordu. Büyük şirketler ona yatırım yapmayınca kendi kariyerine yatırım yapmaya başlamıştı.

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Public Service Announcement

Reasonable Doubt, Jay-Z'nin kariyerinin başlangıç noktasıydı. 25 Haziran 1996'da yayımlanan albüm, dönemin New York rap kültürünü, sokak hikâyelerini ve mafya filmlerinden gelen estetiği bir araya getiriyordu. Albümde Jay-Z'nin yaşadığı çevreden beslenen hikâyeler, para kazanma hırsı, suç dünyası, başarı arzusu ve bunun yarattığı iç çatışmalar bulunuyordu. Özellikle Reasonable Doubt'ın en önemli özelliklerinden biri Jay-Z'nin anlatım biçimiydi. Kendisini yalnızca sert bir sokak karakteri olarak sunmuyordu. Para isteyen, yükselmek isteyen, risk alan ama bütün bunların sonuçlarının da farkında olan karmaşık bir karakter yaratıyordu.

Albüm ilk çıktığında büyük bir ticari patlama yaşamadı ve Billboard 200'de 23. sıraya kadar yükseldi. Ancak yıllar geçtikçe değeri daha da arttı. 2025'te Grammy Hall of Fame'e alınması, albümün rap tarihindeki yerinin artık tartışmasız biçimde kabul edildiğini gösteriyor.

'03 Bonnie & Clyde

2001 yılında yayımlanan albüm, Jay-Z'nin kariyerinde yeni bir dönemi başlattı. Albümde Kanye West, Just Blaze ve Bink gibi prodüktörlerin hazırladığı soul ağırlıklı beat'ler kullanıldı. Jay-Z ise bu altyapıların üzerinde hem kişisel hem de rekabetçi tarafını gösterdi.

Dead Presidents

Jay-Z'nin kariyeri 2000'lerin başında inanılmaz bir hızla büyüdü. 2002'de The Blueprint²: The Gift & The Curse yayımlandı. Aynı yıl Beyoncé ile birlikte 03 Bonnie & Clyde parçasını yaptı. Bu şarkı yalnızca başarılı bir ortak çalışma değildi.İkili arasındaki romantik ilişkinin kamuoyu tarafından daha fazla konuşulmaya başladığı dönemin de önemli parçalarından biriydi. 2003'te ise Jay-Z kariyerinin en büyük albümlerinden birini yayımladı, The Black Album. Albümde 99 Problems, Dirt Off Your Shoulder, Public Service Announcement ve Encore gibi bugün hâlâ klasik kabul edilen parçalar vardı.

Blueprint 2

Jay-Z'nin kariyerini tek bir cümleyle özetleyelim. Plak şirketlerinin imzalamadığı bir rapçiden, rapçilerin kariyer modelini değiştiren bir müzik patronuna dönüştü.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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