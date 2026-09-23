ATM'lerde Kartlı İşlemler Tarih Oluyor: Tuşsuz Makinelerde Para Artık Telefondaki Karekodla Çekiliyor
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Bankacılıkta nakit çekme alışkanlığı köklü bir değişimin eşiğinde. Dünya genelinde yaygınlaşan tuşsuz ve kartsız yeni nesil ATM'lerde kart takmak, şifre tuşlamak ya da ekranda menü gezmek gerekmiyor; bütün işlem akıllı telefondaki bankacılık uygulamasında bitiyor. ABD'den Hindistan'a, Hollanda'dan Türkiye'ye kadar pek çok ülkede bankalar fiziki butonları kademeli olarak devreden çıkarıyor.
[Kaynak: Halk TV]
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Yeni sistemde tutar, hesap ve onay telefonda seçiliyor; ATM ise yalnızca parayı teslim eden bir dağıtım noktasına dönüşüyor.
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Dönüşümün asıl sebebi dolandırıcılık: Tuş takımı olmayan ATM'de kopyalama aparatı da gizli kamera da işe yaramıyor.
Türkiye'de karekod ağı ve ortak ATM altyapısı büyürken benzer dönüşüm ABD'den Hindistan'a pek çok ülkede sürüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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