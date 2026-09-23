ATM'lerde Kartlı İşlemler Tarih Oluyor: Tuşsuz Makinelerde Para Artık Telefondaki Karekodla Çekiliyor

Bakiye seçimi, paranın hangi hesaptan çekileceği ve parola onayı artık makinenin başında değil, bankacılık uygulamasında yapılıyor. Talimat telefonda onaylandıktan sonra ATM'ye kalan tek iş, ekranda üretilen dinamik karekodu ya da tek kullanımlık güvenlik kodunu okuyup parayı teslim etmek. Bu altyapı işlem süresini belirgin şekilde kısaltıyor; makineye dokunma ihtiyacı da ortadan kalkıyor.

Türkiye'de bu adımın temeli birkaç yıl önce atıldı. Akbank 2021'de ATM arayüzünü mobil uygulamasıyla aynı mantığa taşıyarak kişiselleştirilmiş çekim tutarları, banknot seçimi ve karekodla para yatırma gibi özellikler sundu. Aynı yıl standart Türkiye karekodunu ATM'lerine entegre eden Garanti BBVA, ATM işlemlerinin yüzde 31'inin karekodla yapıldığını paylaşmıştı.

Bugün kamu, özel ve dijital bankaların neredeyse tamamı mobil uygulama üzerinden kartsız çekim imkânı sunuyor. Kartsız çekim limitleri ise bankadan bankaya değişiyor ve çoğunlukla 5 bin ile 20 bin TL arasında tutuluyor.