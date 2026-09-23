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MEB'den İlkokul, Ortaokul ve Liseler İçin Yeni Karar: 40 Dakikalık Ders Saati Değişiyor

MEB'den İlkokul, Ortaokul ve Liseler İçin Yeni Karar: 40 Dakikalık Ders Saati Değişiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 19:13
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında bazı okullarda ders saatini kısaltmanın yolunu açtı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıya göre, bugüne kadar 40 dakika olan bir ders saati, belirli şartları taşıyan resmî okullarda 30 dakikaya kadar düşürülebilecek. Karar özellikle ikili eğitim yapan okulları yakından ilgilendiriyor.

[Kaynak: Memurlar.net]

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Düzenleme, 9 Eylül tarihli ve "İkili Eğitimde Ders Saati Süreleri" konulu resmî yazıyla illere duyuruldu.

Düzenleme, 9 Eylül tarihli ve "İkili Eğitimde Ders Saati Süreleri" konulu resmî yazıyla illere duyuruldu.

Yazıyı Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü hazırladı; Bakan Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan metin 81 il valiliğine ve merkez teşkilatı birimlerine gönderildi. Belgede, bugüne kadar geçerli olan iki yönetmelik hükmü tek tek hatırlatılıyor.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9. maddesinde 'Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır' deniyor. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 6. maddesi de aynı süreyi, 'Bir ders saati süresi 40 dakikadır' ifadesiyle sabitliyor.

Bakanlık, yeni esnekliğe dayanak olarak yönetmelikteki olağanüstü durumlar maddesini de gösterdi. Bu hükme göre salgın hastalık, doğal afet ya da elverişsiz hava koşulları gibi genel hayatı etkileyen durumlarda eğitimin usul ve esasları Bakanlıkça ayrıca belirlenebiliyor.

Uygulamadan ise yalnızca üç durumdaki resmî okullar yararlanabilecek.

Uygulamadan ise yalnızca üç durumdaki resmî okullar yararlanabilecek.

Yazıya göre ders saatini kısaltma imkânı; yık-yap kapsamına alınıp başka bir okulun binasına taşınan, güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka bir binada eğitim veren ve öğrenci yoğunluğu yüzünden ikili eğitim yapmak zorunda kalan okullara tanındı.

Kapsamdaki okullar resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıyla sınırlı. Yani ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanabilecek düzenleme, yazıda özel okullar için ayrı bir hüküm içermiyor.

Taşınan okullar çoğu zaman misafir oldukları binayı başka bir okulla paylaşıyor. Aynı binada sabahçı ve öğlenci olarak iki ayrı öğrenci grubunun okuması, gün içindeki ders sürelerinin sıkışmasına yol açıyor; kısalan ders saati bu yükü hafifletmek için gündeme geldi.

Ancak hiçbir okulda ders süresi kendiliğinden 30 dakikaya inmeyecek.

Ancak hiçbir okulda ders süresi kendiliğinden 30 dakikaya inmeyecek.

Kararın anahtarı valiliklerde. Yazıda, uygulamanın 'valiliklerce yapılacak planlamalar çerçevesinde' hayata geçirileceği vurgulanıyor; il, ilçe ve okul bazında yapılacak değerlendirmeler belirleyici olacak. Bir okul müdürünün kendi başına ders süresini kısaltması mümkün değil.

30 dakika da bir zorunluluk değil, alt sınır olarak konuldu. Yazıdaki '30 dakikaya kadar' ifadesi, ihtiyaca göre 35 dakika gibi ara sürelerin de belirlenebileceği anlamına geliyor.

Yani şartları taşıyan bir okulda bile ders saati, valilik planlaması yapılmadıkça 40 dakika olarak kalmaya devam edecek.

Teneffüs sürelerinde de ikili eğitim yapan okullar için ayrı kurallar geçerli.

Teneffüs sürelerinde de ikili eğitim yapan okullar için ayrı kurallar geçerli.

İlköğretim yönetmeliğine göre tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğerleri en az 15 dakika oluyor. İkili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika ayrılması gerekiyor.

Ortaöğretimde tablo biraz farklı. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası da 45 dakikadan az olamıyor; ancak yönetmelik, ikili eğitim yapan okullarda bu sürelerin daha kısa belirlenebileceğini de hükme bağlıyor.

14 Eylül'de başlayan yeni eğitim-öğretim yılında yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. Hangi okullarda 30 dakikalık derse geçileceği ise valiliklerin önümüzdeki günlerde açıklayacağı planlamalarla netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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