MEB'den İlkokul, Ortaokul ve Liseler İçin Yeni Karar: 40 Dakikalık Ders Saati Değişiyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında bazı okullarda ders saatini kısaltmanın yolunu açtı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıya göre, bugüne kadar 40 dakika olan bir ders saati, belirli şartları taşıyan resmî okullarda 30 dakikaya kadar düşürülebilecek. Karar özellikle ikili eğitim yapan okulları yakından ilgilendiriyor.
[Kaynak: Memurlar.net]
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Düzenleme, 9 Eylül tarihli ve "İkili Eğitimde Ders Saati Süreleri" konulu resmî yazıyla illere duyuruldu.
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Uygulamadan ise yalnızca üç durumdaki resmî okullar yararlanabilecek.
Ancak hiçbir okulda ders süresi kendiliğinden 30 dakikaya inmeyecek.
Teneffüs sürelerinde de ikili eğitim yapan okullar için ayrı kurallar geçerli.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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