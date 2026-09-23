MEB'den İlkokul, Ortaokul ve Liseler İçin Yeni Karar: 40 Dakikalık Ders Saati Değişiyor

Kararın anahtarı valiliklerde. Yazıda, uygulamanın 'valiliklerce yapılacak planlamalar çerçevesinde' hayata geçirileceği vurgulanıyor; il, ilçe ve okul bazında yapılacak değerlendirmeler belirleyici olacak. Bir okul müdürünün kendi başına ders süresini kısaltması mümkün değil.

30 dakika da bir zorunluluk değil, alt sınır olarak konuldu. Yazıdaki '30 dakikaya kadar' ifadesi, ihtiyaca göre 35 dakika gibi ara sürelerin de belirlenebileceği anlamına geliyor.

Yani şartları taşıyan bir okulda bile ders saati, valilik planlaması yapılmadıkça 40 dakika olarak kalmaya devam edecek.