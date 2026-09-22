MEB Okul Randevu Sistemi Nasıl Kullanılır? Veli-Öğretmen Görüşmesi İçin Randevu Nereden, Nasıl Alınır?

Randevu için ayrı bir siteye girmek istemeyen veliler, zaten kullandıkları e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) tercih edebilir. Öğrenci bilgileriyle VBS'nin internet sayfasına ya da mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra randevu bölümüne geçip öğretmenin boş olduğu zaman dilimlerini görebilirsiniz. Size uyan saati seçip onayladığınızda talebiniz okula iletiliyor.

Telefonla Randevu Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM) 444 0 632 numarasından arayarak randevu talebinizi temsilciye iletebilirsiniz. Hat haftanın her günü, günün her saatinde açık. Aynı numaradan yeni randevu oluşturmanın yanı sıra daha önce aldığınız bir randevuyu iptal etmek de mümkün.