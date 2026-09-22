MEB Okul Randevu Sistemi Nasıl Kullanılır? Veli-Öğretmen Görüşmesi İçin Randevu Nereden, Nasıl Alınır?
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Çocuğunun öğretmeniyle görüşmek isteyen veliler artık okuldan randevu alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, veli-öğretmen görüşmeleri için kullanılan randevu sistemini genişletti. Veliler artık görüşme talebini internetten, e-Okul üzerinden ya da telefonla oluşturabiliyor. Böylece çocuğunun dersleri, devamsızlığı ya da okuldaki genel durumu hakkında konuşmak isteyen veliler öğretmenin uygun olduğu gün ve saati önceden belirleyebiliyor. Peki MEB Okul Randevu Sistemi’ne nasıl girilir? İnternetten, e-Okul’dan ve telefonla randevu nasıl alınır? Tüm adımları sizler için anlattık.
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MEB Okul Randevu Sistemi Nedir?
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Okul Randevu Sistemine Nasıl Girilir, İnternetten Randevu Nasıl Alınır?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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