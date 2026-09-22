article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
MEB Okul Randevu Sistemi Nasıl Kullanılır? Veli-Öğretmen Görüşmesi İçin Randevu Nereden, Nasıl Alınır?

MEB Okul Randevu Sistemi Nasıl Kullanılır? Veli-Öğretmen Görüşmesi İçin Randevu Nereden, Nasıl Alınır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 14:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çocuğunun öğretmeniyle görüşmek isteyen veliler artık okuldan randevu alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, veli-öğretmen görüşmeleri için kullanılan randevu sistemini genişletti. Veliler artık görüşme talebini internetten, e-Okul üzerinden ya da telefonla oluşturabiliyor. Böylece çocuğunun dersleri, devamsızlığı ya da okuldaki genel durumu hakkında konuşmak isteyen veliler öğretmenin uygun olduğu gün ve saati önceden belirleyebiliyor. Peki MEB Okul Randevu Sistemi’ne nasıl girilir? İnternetten, e-Okul’dan ve telefonla randevu nasıl alınır? Tüm adımları sizler için anlattık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MEB Okul Randevu Sistemi Nedir?

MEB Okul Randevu Sistemi Nedir?

Okul Randevu Sistemi, velilerin öğretmenlerle, okul yöneticileriyle ve rehber öğretmenlerle önceden belirlenmiş bir gün ve saatte görüşmesini sağlayan resmi uygulama. Veliler bu sistem üzerinden çocuklarının ders başarısını, gelişimini, rehberlik ihtiyaçlarını ya da iletmek istedikleri talepleri konuşmak için görüşme isteyebiliyor. Uygulamanın amacı hem okul güvenliğini artırmak hem de derslerin habersiz ziyaretlerle bölünmesinin önüne geçmek.

Okul Randevu Sistemine Nasıl Girilir, İnternetten Randevu Nasıl Alınır?

Okul Randevu Sistemine Nasıl Girilir, İnternetten Randevu Nasıl Alınır?

İnternetten randevu için okulrandevu.meb.gov.tr adresini kullanmanız gerekiyor. Açılan sayfada 'Veli Girişi (E-Devlet)' seçeneğine tıklayıp e-Devlet bilgilerinizle giriş yapmanız yeterli. Sisteme girdikten sonra ‘Yeni Randevu’ bölümünden öğrencinizi seçip ‘Okuldan Randevu Al’ seçeneğine geçebilirsiniz. Ardından görüşmek istediğiniz öğretmen veya personeli, uygun tarih ve saati seçerek görüşme konusunu belirtmeniz gerekiyor. Daha önce aldığınız randevuları görmek ya da takip etmek için de 'Randevularım' ekranını kullanabilirsiniz.

e-Okul VBS Üzerinden Randevu Nasıl Alınır?

e-Okul VBS Üzerinden Randevu Nasıl Alınır?

Randevu için ayrı bir siteye girmek istemeyen veliler, zaten kullandıkları e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) tercih edebilir. Öğrenci bilgileriyle VBS'nin internet sayfasına ya da mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra randevu bölümüne geçip öğretmenin boş olduğu zaman dilimlerini görebilirsiniz. Size uyan saati seçip onayladığınızda talebiniz okula iletiliyor.

Telefonla Randevu Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM) 444 0 632 numarasından arayarak randevu talebinizi temsilciye iletebilirsiniz. Hat haftanın her günü, günün her saatinde açık. Aynı numaradan yeni randevu oluşturmanın yanı sıra daha önce aldığınız bir randevuyu iptal etmek de mümkün.

Randevu Onaylandı Mı, Nasıl Öğrenilir?

Randevu Onaylandı Mı, Nasıl Öğrenilir?

Hangi kanaldan başvurursanız başvurun, talebiniz doğrudan ilgili okulun yönetimine düşüyor. Okul, öğretmenin programına ve uygunluğa bakarak randevuyu onaylıyor ya da iptal ediyor. Sonuç, velilere kısa mesaj veya e-posta ile bildiriliyor. Randevu onaylandığında görüşmenin yapılacağı yer de belirleniyor.

Randevusuz Okula Girilebilir Mi?

Yeni düzenlemeyle birlikte randevu almadan okula gelip öğretmenle görüşmek mümkün değil. Ayrıca öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okul binasına girmesine de izin verilmiyor. Bu nedenle öğretmeninizle konuşmak istediğinizde, okula gitmeden önce randevu oluşturmanız gerekiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın