Devrim Özkan'ın Cevaplamaktan Kaçındığı Aşk İddiasında Yeni Kanıt Ortaya Çıktı

Arkadaşları Tarık Tırıl'ın doğum günü kutlaması için bir araya gelen Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, geceden paylaşılan karelerde oldukça samimi bir görüntü sergiledi. Deniz Can Aktaş'ın başını Devrim Özkan'ın omzuna yasladığı an, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. İkilinin ilişkisi konusunda şimdiye dek net bir açıklama gelmese de bu yeni pozlar, aylardır merak edilen aşk iddiasını bir kez daha gündemin ilk sırasına taşımış oldu.