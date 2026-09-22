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Devrim Özkan'ın Cevaplamaktan Kaçındığı Aşk İddiasında Yeni Kanıt Ortaya Çıktı

Devrim Özkan'ın Cevaplamaktan Kaçındığı Aşk İddiasında Yeni Kanıt Ortaya Çıktı

Yeraltı Dizisi
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 14:29
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'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın aşkı, bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasında yeniden objektiflere yansıdı. İkilinin gece boyunca sergilediği samimi tavırlar, aylardır süren aşk iddialarını bir kez daha alevlendirdi.

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Aşk iddiası ilk kez Amerika tatilinde ortaya çıkmıştı.

Aşk iddiası ilk kez Amerika tatilinde ortaya çıkmıştı.

'Yeraltı' dizisinin başrollerini paylaşan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın adı, aylardır magazin gündeminde birlikte anılıyor. Genç oyuncuların aşk iddiası ilk kez ikilinin Amerika tatilinde el ele görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, hayranlar iki oyuncunun setten öteye taşınan bir yakınlığı olup olmadığını sorgulamaya başlamıştı.

Devrim Özkan soruyu yanıtsız bırakmıştı.

Devrim Özkan soruyu yanıtsız bırakmıştı.

Amerika tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Devrim Özkan, temmuz ayında kendisine yöneltilen aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı. Muhabirlerin 'Deniz Can Aktaş'la ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?' sorusuna gülümseyerek karşılık veren ünlü oyuncu, iddiayı ne doğruladı ne de yalanladı. Konuşmanın odağını yeni filmine çeken Özkan, 'Film için buradayız, şu an okuma provasına gireceğiz. Gerçekten film için buradayım' diyerek soruyu geçiştirmiş, yoğun ilgiden dolayı zorlandığını da belirtmişti.

Doğum günü partisinde yan yana görüntülendiler.

Doğum günü partisinde yan yana görüntülendiler.

Arkadaşları Tarık Tırıl'ın doğum günü kutlaması için bir araya gelen Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, geceden paylaşılan karelerde oldukça samimi bir görüntü sergiledi. Deniz Can Aktaş'ın başını Devrim Özkan'ın omzuna yasladığı an, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. İkilinin ilişkisi konusunda şimdiye dek net bir açıklama gelmese de bu yeni pozlar, aylardır merak edilen aşk iddiasını bir kez daha gündemin ilk sırasına taşımış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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