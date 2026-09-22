Devrim Özkan'ın Cevaplamaktan Kaçındığı Aşk İddiasında Yeni Kanıt Ortaya Çıktı
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'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın aşkı, bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasında yeniden objektiflere yansıdı. İkilinin gece boyunca sergilediği samimi tavırlar, aylardır süren aşk iddialarını bir kez daha alevlendirdi.
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Aşk iddiası ilk kez Amerika tatilinde ortaya çıkmıştı.
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Devrim Özkan soruyu yanıtsız bırakmıştı.
Doğum günü partisinde yan yana görüntülendiler.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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